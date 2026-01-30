Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" của UNESCO

Hà Nội chính thức được công nhận là thành viên Mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" vào ngày 4/12/2025, sau quá trình xét duyệt hồ sơ với các tiêu chí chặt chẽ.

Việc gia nhập mạng lưới này giúp Hà Nội mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với 425 thành phố thành viên từ 91 quốc gia; đồng thời tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, phát triển các mô hình học tập mới, khẳng định vai trò đầu tàu tri thức trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Việc đón nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” hôm nay góp phần làm giàu thêm danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận.

Các danh hiệu trước đó như: “Thành phố vì hòa bình” năm 1999, “Thành phố sáng tạo” năm 2019 đến các di sản văn hóa vật thể Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (năm 2010), 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (năm 2011) và phi vật thể đặc sắc như Ca trù, Hội Gióng, tín ngưỡng thờ Mẫu...

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu Thủ đô Hà Nội là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO (Ảnh: BTC).

Những sự công nhận này đã khẳng định nỗ lực bền bỉ, toàn diện của Hà Nội trong việc xây dựng một môi trường giáo dục lấy hòa bình, công bằng và phát triển bền vững, nền tảng của “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”.

“Hà Nội sẽ nỗ lực thực hiện những cam kết, tích cực hợp tác với các thành viên khác trong Mạng lưới, thúc đẩy các hoạt động giáo dục và đào tạo, khẳng định vị thế của một Thủ đô năng động học tập ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, huy động tối đa các nguồn lực, chung tay của toàn xã hội để đầu tư cho giáo dục và học tập suốt đời”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng gửi lời nhắn nhủ tới thế hệ trẻ, mong muốn giới trẻ hãy là những người tiên phong trong cuộc cách mạng tri thức, học để hiểu biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam, đánh giá cao tầm nhìn và cam kết của Hà Nội trong việc đặt con người và học tập ở vị trí trung tâm của phát triển.

UNESCO khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Hà Nội trong hành trình này, để bảo đảm rằng học tập sẽ trao quyền cho mỗi cá nhân, củng cố cộng đồng, và đóng góp cho một tương lai hòa bình, hòa nhập và bền vững hơn.

Lễ đón nhận danh hiệu "Thành phố học tập toàn cầu" (Ảnh: BTC).

Lễ đón nhận danh hiệu được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng của trí tuệ, đạo học và truyền thống hiếu học ngàn năm của Việt Nam, mang ý nghĩa về sự kế thừa và phát huy giá trị văn hiến Thăng Long - Hà Nội trong thời đại mới.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh những kết quả đã đạt được, mà còn là diễn đàn để Hà Nội khẳng định cam kết mạnh mẽ với UNESCO và cộng đồng quốc tế trong việc tiếp tục đổi mới chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thủ đô trở thành Thành phố học tập - Thành phố sáng tạo - Thành phố phát triển bền vững vì con người.