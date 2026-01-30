TPHCM: Tổng rà soát, dừng toàn bộ nhà cung cấp suất ăn bán trú có phản ánh

Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị đối với cơ sở giáo dục có phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường cần tạm ngừng ngay việc sử dụng dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông.

Đồng thời, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh nội dung phản ánh và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Sở nhấn mạnh: “Chỉ được tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền”.

Các trường cần báo cáo khẩn về Sở GD&ĐT và UBND phường, xã, đặc khu quản lý đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu tổng rà soát suất ăn bán trú tại trường học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Song song đó, trường cần chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức quản lý bữa ăn bán trú phù hợp trong thời gian tạm ngừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Không chỉ dừng ở các đơn vị có phản ánh về chất lượng bữa ăn, Sở chỉ đạo rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành GD&ĐT thành phố.

Việc này nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan, các cơ sở giáo dục đang tổ chức bữa ăn học đường nghiêm túc triển khai rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường.

Các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát bữa ăn học đường theo hình thức định kỳ, thường xuyên và đột xuất; phối hợp, giám sát chặt chẽ đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Một nhiệm vụ khác là rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp, quy trình cung ứng, điều kiện vận chuyển, giao nhận và chất lượng suất ăn thực tế; bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; không chỉ căn cứ hồ sơ, mà chú trọng giám sát quá trình thực hiện trên thực tế.

Việc báo cáo cần thực hiện đầy đủ, trung thực thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, gồm: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, người liên hệ, hình thức cung cấp, số lượng suất ăn/ngày, thời gian giao nhận, loại hình tổ chức bữa ăn bán trú… theo yêu cầu của Sở.

Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, sự cố hoặc các nội dung vượt thẩm quyền xử lý của cơ sở giáo dục, các đơn vị cần báo cáo ngay về Sở GD&ĐT để phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.