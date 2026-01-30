Đủ kiểu ăn mừng khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp: Tranh cãi về chuẩn mực

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh khui bia ngay trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh luận xoay quanh ranh giới giữa dấu ấn cá nhân và chuẩn mực trong nghi lễ học đường.

Nam sinh cụng bia cùng hai thầy trong lễ tốt nghiệp (Ảnh cắt từ clip: HCMUTE).

Trước những ý kiến cho rằng hành động này thiếu phù hợp với môi trường giáo dục, nam sinh cho biết từng tham gia công tác Đoàn – Hội và thường xuyên chứng kiến các buổi liên hoan, gặp gỡ tân niên hay hội ngộ cựu sinh viên có sử dụng đồ uống có cồn trong giao lưu. Vì vậy, anh không xem đây là hành động “đáng lo ngại”.

Dư luận nhanh chóng chia thành hai luồng quan điểm. Một bên cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc ăn mừng cột mốc quan trọng trong đời sinh viên, nên cách thể hiện cá nhân như vậy vẫn có thể chấp nhận. Ngược lại, không ít ý kiến phản đối, cho rằng lễ trao bằng tốt nghiệp là nghi thức mang tính trang trọng, cần sự tôn nghiêm nhất định, và những màn ăn mừng “độc lạ” có thể làm phai nhạt ý nghĩa vốn có của buổi lễ.

Thực tế, trước đó đã có nhiều màn xuất hiện gây chú ý của sinh viên trên sân khấu nhận bằng, tạo ra không ít tranh cãi. Năm 2019, một nam sinh tại Đà Nẵng gây xôn xao khi catwalk và xoay nhiều vòng trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Đến năm 2022, một sinh viên ở TPHCM đưa cả vũ đoàn múa chuyên nghiệp lên sân khấu, được nhấc bổng trong tiếng cười rộn ràng của hội trường và sự hưởng ứng của giảng viên trao bằng.

Mới đây, một nam sinh khác tại TPHCM cũng khiến cả khán phòng ồ lên khi thực hiện màn ảo thuật nhỏ, biến mẩu giấy thành bông hoa hồng rồi tặng thầy giáo ngay trên sân khấu.

Ban đầu có phần bất ngờ, giảng viên sau đó mỉm cười và còn trao lại bông hoa cho đồng nghiệp đứng cạnh, tạo nên khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF), nhận định khoảnh khui bia trong lễ tốt nghiệp tuy tạo sự bất ngờ nhưng thiếu phù hợp.

Theo ông, lễ tốt nghiệp là sự kiện mang tính nghi thức, có quy cách và quy định rõ ràng; việc đưa đồ uống có cồn lên sân khấu dễ “bình dân hóa” không gian vốn trang trọng. Hình ảnh thầy trò nâng ly trong khuôn viên nhà trường cũng không nên xuất hiện, càng không nên cổ súy.

Tuy vậy, ThS Lê Anh Tú cho rằng xét trên góc độ lan truyền mạng xã hội, sự việc không quá nghiêm trọng và nhiều sinh viên trẻ có thể nhìn nhận theo hướng nhẹ nhàng hơn.

“Ấn tượng và kỷ niệm có nhiều cách thể hiện, không nhất thiết phải gắn với rượu bia trên sân khấu”, ông nhấn mạnh.

Theo vị giảng viên, điều làm nên giá trị cốt lõi của lễ tốt nghiệp không nằm ở những “màn trình diễn”, mà ở hành trình học tập nghiêm túc suốt 3-4 năm và khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, thầy cô, bạn bè.

Sinh viên hoàn toàn có thể tạo dấu ấn bằng những cách phù hợp hơn như tạo dáng chụp ảnh vui vẻ, trang trí mũ tốt nghiệp hay sử dụng phụ kiện nhẹ nhàng để làm nổi bật trang phục.

Dù vậy, ông cũng khuyến nghị mỗi sinh viên cần tìm hiểu kỹ quy định của từng trường về trang phục, phụ kiện và hành vi trên sân khấu, để vừa thể hiện cá tính, vừa giữ được sự trang trọng cần thiết của buổi lễ tốt nghiệp.