Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố chỉ tiêu dân sự

Cụ thể, chỉ tiêu dự kiến gồm: 20 chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ; 120 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy; 20 chỉ tiêu văn bằng 2 đại học; và 130 chỉ tiêu đào tạo trung cấp.

Học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội trong một chương trình biểu diễn (Ảnh: Nhà trường).

Các ngành đào tạo của trường tập trung vào lĩnh vực biểu diễn, sáng tác, lý luận – quản lý văn hóa, nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật phương Tây. Chương trình đào tạo kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và nội dung giáo dục chính trị – tư tưởng.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý văn hóa, năm 2026 trường mở thêm tuyển sinh mã ngành văn bằng 2 Quản lý văn hóa.

Chương trình này dành cho những người đã tốt nghiệp đại học ở ngành khác và có nhu cầu bổ sung kiến thức về quản lý hoạt động văn hóa, tổ chức sự kiện, phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tiền thân là Trường Nghệ thuật Quân đội, thành lập năm 1955, là cái nôi đào tạo phát triển nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, diễn viên phục vụ quân đội và đất nước.

Ngoài đào tạo, trường còn xây dựng, biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ các sự kiện chính trị lớn của quốc gia.

Các chuyên ngành đào tạo chính của trường có: biên đạo múa, huấn luyện múa, nhạc cụ, thanh nhạc, sáng tác âm nhạc, chỉ huy âm nhạc, lý luận phê bình âm nhạc, văn hóa cơ sở, thông tin thư viện, bảo tàng, viết văn…

Năm 2025, điểm chuẩn của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội dao động từ 18,98 đến 27,25. Trong đó, ngành Thanh nhạc có điểm chuẩn thấp nhất và ngành Báo chí có điểm chuẩn cao nhất.