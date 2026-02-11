Bộ Công an giảm 12% chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2026

Năm 2026, Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT và chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các trường và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Năm ngoái, con số này là 2.370 chỉ tiêu, cao hơn năm nay 280 chỉ tiêu, tương đương với khoảng 12%.

Học viện An ninh nhân dân được giao 400 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (tuyển sinh khu vực phía Bắc) là 250 chỉ tiêu, gồm 25 nữ và 225 nam. Ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyển sinh toàn quốc với 150 chỉ tiêu, chia đều 7 nữ, 68 nam cho cả hai vùng tuyển sinh Bắc - Nam.

Chiến sỹ Công an nhân dân tập luyện cho sự kiện A80 (Ảnh: Mạnh Quân).

Học viện Cảnh sát nhân dân được giao 400 chỉ tiêu, chỉ tuyển sinh khu vực phía Bắc, gồm 40 nữ và 360 nam.

Học viện Chính trị CAND được giao 100 chỉ tiêu, tuyển sinh toàn quốc. Mỗi vùng Bắc - Nam được tuyển 50 chỉ tiêu gồm 5 nữ, 45 nam.

Trường Đại học An ninh nhân dân được giao 220 chỉ tiêu, chỉ tuyển sinh khu vực phía Nam, gồm 22 nữ và 198 nam.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân được giao 300 chỉ tiêu cho khu vực phía Nam, gồm 30 nữ và 270 nam.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao 200 chỉ tiêu, tuyển sinh toàn quốc. Mỗi vùng tuyển sinh tuyển 10 nữ và 90 nam.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh được giao 200 chỉ tiêu, tuyển sinh toàn quốc, với 10 nữ và 90 nam cho mỗi vùng.

Học viện Quốc tế được giao 50 chỉ tiêu, tuyển sinh toàn quốc. Ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu (15 nam, 15 nữ); ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu (10 nam, 10 nữ).

Ngoài chỉ tiêu tuyển sinh trực tiếp, Bộ Công an phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trong đó, 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội; 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng); 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã (Bộ Quốc phòng).

Theo Bộ Công an, phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2026 dự kiến giữ ổn định như năm 2025.