Đề minh họa tất cả môn thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Theo nhà trường, cấu trúc đề thi từng môn được xây dựng dựa trên nội dung Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo đánh giá toàn diện kiến thức và năng lực học sinh.

Cụ thể, cấu trúc đề thi của các môn không chuyên:

Cấu trúc đề thi của các môn chuyên:

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) tuyển 595 chỉ tiêu.

Cụ thể, cơ sở Nguyễn Chí Thanh tuyển 245 học sinh với 7 lớp chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Cơ sở học tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM tuyển 350 học sinh với 10 lớp chuyên theo định hướng liên ngành. Mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh bắt buộc phải làm 4 bài thi, trong đó có 3 môn không chuyên là toán, ngữ văn và tiếng Anh, cùng 1 môn chuyên do thí sinh lựa chọn trong các môn: toán, tin, lý, hóa, sinh, ngữ văn hoặc tiếng Anh.

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn thí sinh phải chọn 1 môn thuộc nhóm 1 (toán hoặc ngữ văn) và 1 môn thuộc nhóm 2 (tiếng Anh, vật lý, hoá học, sinh học, tin học).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 4 bài thi, trong đó môn chuyên được tính hệ số 2.

Thí sinh sẽ được xét trúng tuyển theo nguyện vọng ưu tiên đã đăng ký, căn cứ vào kết quả thi và chỉ tiêu của từng lớp chuyên.

Thời gian thi dự kiến diễn ra vào ngày 23 và 24/5.