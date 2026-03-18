Trường Phổ thông Năng khiếu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 có gì mới?

Sáng 18/3, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM, công bố lịch thi và số chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2026-2027. Nhà trường lưu ý lịch thi có thể điều chỉnh để phù hợp với thời gian tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT TPHCM.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026:

Năm nay, trường tuyển 595 học sinh, tương tự các năm trước. Hai cơ sở đều dạy học 2 buổi/ngày nhưng trường ở An Đông không tổ chức bán trú.

Cơ sở An Đông bao gồm 7 lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Ngữ văn. Tổng chỉ tiêu cho cơ sở này 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa có 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp). Tổng chỉ tiêu là 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Chỉ tiêu cụ thể các lớp chuyên của Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026:

Muốn vào trường, thí sinh sẽ thi ít nhất 4 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Các em có thể thi tối đa 2 môn, miễn không trùng lịch.

Đề thi môn không chuyên có 2 phần tự luận và trắc nghiệm. Với môn chuyên, đề chỉ có tự luận, trừ môn Tiếng Anh.

Điểm xét tuyển lớp 10 là tổng điểm 4 bài thi, môn chuyên nhân hệ số 2, không bài thi nào dưới 2 điểm. Với các lớp chuyên tuyển bằng 2 tổ hợp, căn cứ kết quả thi và số lượng nguyện vọng, trường sẽ quyết định điểm xét tuyển với từng nhóm.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Nhà trường cho biết thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các lớp chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Các em được xét theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự nguyện vọng nhưng chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất.

Thí sinh đăng ký thi tuyển trên website của trường từ ngày 4 đến 10/5. Lệ phí thi mỗi môn là 150.000 đồng, mỗi nguyện vọng là 50.000 đồng.

Trường Phổ thông Năng khiếu được thành lập năm 1996, trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Khác với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM, Trường Phổ thông Năng khiếu tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, không trùng thời gian, cho phép học sinh các tỉnh thành khác tham gia dự tuyển. Trường được biết đến là nơi quy tụ nhiều học sinh giỏi, xuất sắc từ các tỉnh phía Nam.

Năm ngoái, có hơn 3.500 thí sinh dự thi, tỷ lệ chọi trung bình đạt mức 1/6, tức cứ 6 thí sinh mới có 1 em giành được suất trúng tuyển. Điểm chuẩn lớp chuyên Toán dẫn đầu với 33,75 điểm, còn lại khoảng từ 24,4 đến 33 điểm.