Thêm 3 trường Công an tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2026

Việc mở rộng đào tạo được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chấp thuận. Ba cơ sở bắt đầu đào tạo hệ dân sự gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Theo thông tin công bố ban đầu, Học viện An ninh nhân dân dự kiến tuyển sinh 2 ngành gồm An toàn thông tin và Công nghệ thông tin. Địa bàn tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, hình thức đào tạo chính quy.

Chỉ tiêu, phương thức và điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo sau khi Bộ Công an ban hành hướng dẫn tuyển sinh cụ thể.

Các chiến sĩ Công an nhân dân tập luyện cho sự kiện A80 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh dự kiến đào tạo 2 ngành gồm Công nghệ thông tin và Kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Ngành Công nghệ thông tin tại học viện này được tổ chức đào tạo theo 3 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, An toàn hệ thống thông tin.

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông đào tạo 2 chuyên ngành: Công nghệ điện tử - viễn thông và Công nghệ điện tử vi mạch bán dẫn.

Trước đó, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tuyển sinh và đào tạo hệ dân sự trong những năm gần đây. Năm 2026, trường dự kiến tuyển khoảng 250 chỉ tiêu cho ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, công tác tuyển sinh đại học chính quy hệ dân sự tại các học viện, trường CAND sẽ hoàn thành trước ngày 31/12. Việc mở rộng đào tạo hệ dân sự được kỳ vọng góp phần tận dụng năng lực đào tạo của các trường trong lực lượng công an, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.