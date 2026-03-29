Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi: Dừng đứng lớp 2 giáo viên

Theo thông tin mới nhất từ Trường Tiểu học Phú Hưng A (xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau), nhà trường đã quyết định tạm dừng đứng lớp đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 3 và 1 giáo viên bộ môn. Hiện tại, cả 2 giáo viên này được điều chuyển sang thực hiện các công tác văn phòng.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, nhà trường đã yêu cầu 2 giáo viên này làm tường trình sự việc và tiến hành họp kiểm điểm. UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo địa phương phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai học sinh lớp 3 là em K.V.G.H. và em H.L.N.Y. Trước đó, em H. từng có hành vi đánh em Y. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã mời phụ huynh 2 bên làm việc và thống nhất hòa giải.

Phụ huynh của em Y. đã đưa ra yêu cầu rằng nếu em H. tiếp tục đánh em Y. thì "phải chịu đánh 10 roi". "Giao kèo" này đã được bà ngoại của em H. và chính em H. chấp nhận.

Vào chiều 25/3, em H. và em Y. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến va chạm. Sau khi nghe con kể lại sự việc, phụ huynh em Y. đã liên hệ với gia đình em H. để xử lý.

Phụ huynh của em Y. sau đó đã đến trường và thực hiện việc đánh em H. 10 roi theo "giao kèo" đã thống nhất trước đó, với sự chứng kiến của cô giáo và bà ngoại em H.