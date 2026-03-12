Trường top đào tạo sư phạm tại TPHCM tăng chỉ tiêu, chấp nhận IELTS từ 4.0

Trường Đại học Sài Gòn tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026, chấp nhận IELTS 4.0, giới hạn xét điểm đánh giá năng lực ở một số ngành (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo thông tin từ Trường Đại học Sài Gòn sáng 12/3, năm 2026 trường dự kiến tuyển 5.600 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo. So với năm trước, quy mô tuyển sinh tăng thêm 380 chỉ tiêu. Trong đó có 2 ngành mới là cử nhân Toán học (50 chỉ tiêu) và cử nhân Hóa học (30 chỉ tiêu).

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, trường tiếp tục duy trì 4 phương thức xét tuyển như các năm trước. Tuy nhiên, ở phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, nhà trường sẽ không áp dụng đối với một số ngành đào tạo.

Thông tin tuyển sinh chi tiết của Trường Đại học Sài Gòn

Ngoài ra, trường tiếp tục chấp nhận quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh có thế mạnh ngoại ngữ.

Điểm xét chứng chỉ IELTS 4.0 và tương đương được quy đổi thành 7,5 điểm thi hoặc 0,25 điểm khuyến khích. Ở mỗi mức tăng điểm sẽ tăng thêm 0,5 điểm. Mức từ 6,5 IELTS đã được quy đổi thành 10 điểm thi hoặc 1,5 điểm khuyến khích.

Trường Đại học Sài Gòn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh từ IELTS 4.0 (Nguồn: SGU).

Một điểm đáng chú ý khác về chính sách điểm cộng, thí sinh có thể được cộng điểm khuyến khích, điểm thưởng hoặc điểm xét thưởng. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển theo quy định của nhà trường.

Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức kỳ thi các môn năng khiếu để xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non.

Ngoài ra, trường cũng tổ chức kỳ thi V-SAT với 3 đợt thi để tuyển sinh vào trường.

Học phí của trường từ hơn 84 triệu đồng đến hơn 212 triệu đồng cho toàn khoá học.

Học phí toàn khoá của Trường Đại học Sài Gòn (Nguồn: SGU).

Năm 2025, điểm chuẩn vào Trường Đại học Sài Gòn có biến động. Trong đó thấp nhất là 18,43 và cao nhất 28,98 điểm. Điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo giáo viên dao động từ 22,00 đến 28,98 điểm.