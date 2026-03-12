Chi tiết 22 chứng chỉ được miễn thi môn Ngoại ngữ năm 2026

Danh sách 22 chứng chỉ được chấp nhận gồm các ngôn ngữ: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức và Nhật. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 12 chứng chỉ.

Thí sinh có thể sử dụng IELTS từ 4.0, TOEFL ITP từ 450 điểm, TOEFL iBT từ 45 điểm, hoặc TOEIC 4 kỹ năng để được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh.

Ngoài ra, chứng chỉ Versant English Placement Test (VEPT) 43 điểm lần đầu tiên được chấp nhận.

Với các chứng chỉ tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức Nhật, mức tối thiểu cần tương đương với bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam như TORFL cấp độ 1, TCF từ 300 điểm, DELF B1, HSK cấp độ 3, Goethe-Zertifikat B1, DSD B1, JLPT N3…

Đặc biệt, năm nay Bộ đưa chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 vào danh sách.

Các chứng chỉ này phải còn hiệu lực đến thời điểm thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo quy định mới áp dụng từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ sẽ không còn được quy đổi thành điểm 10 để tính vào điểm xét tốt nghiệp như trước đây.

Quy định miễn thi được đánh giá giúp giảm áp lực thi cử cho học sinh, đồng thời khuyến khích việc học ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế.

Danh sách 22 chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ từ năm 2026: