Thay đổi lớn tuyển sinh Sư phạm 2026: Buộc đặt nguyện vọng 1 đến 5

Học sinh nghe tư vấn tuyển sinh 2026 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Điểm mới trong Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 là thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng.

Đáng chú ý, các chương trình đào tạo giáo viên (ngành Sư phạm) chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu thí sinh đặt ngành Sư phạm ở nguyện vọng thứ 6 trở đi, dù điểm thi có cao chót vót cũng sẽ không được hệ thống xem xét.

Hệ thống vẫn giữ nguyên tắc: Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Bên cạnh việc giới hạn thứ tự nguyện vọng, Quy chế 2026 tiếp tục duy trì và cụ thể hóa ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với khối ngành Sư phạm để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ quyết định và công bố ngưỡng điểm sàn hằng năm.

Đối với phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (xét học bạ, đánh giá năng lực, phỏng vấn…) hoặc tuyển sinh kết hợp, thí sinh hoặc là đáp ứng điểm sàn theo công bố của Bộ GD&ĐT hoặc cần thỏa mãn những điều kiện "cứng" khác.

Điều kiện “cứng" cụ thể với ngành Sư phạm nói chung: Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên.

Riêng nhóm chương trình đào tạo Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật được giảm mức độ hơn khi yêu cầu học lực xếp loại từ khá trở lên cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,5 trở lên.

Với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, Bộ GD&ĐT yêu cầu kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề); cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình về ngưỡng đầu vào.

Thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.