Một kỳ thi đại học sớm thu hút gần 140.000 thí sinh, cao kỷ lục

Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, hết thời gian đăng ký đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của đơn vị này ghi nhận có gần 137.500 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025 (khoảng 130.500 thí sinh dự thi). Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí, tăng 4,99% so với năm trước.

Đây là con số đăng ký đánh giá thi năng lực đợt 1 được ghi nhận cao kỷ lục từ khi kỳ thi này được tổ chức lần đầu vào năm 2018.

Được biết, lệ phí đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là 360.000 đồng/thí sinh.

Số thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM cao kỷ lục (Ảnh: Hoài Nam).

Từ ngày 28/3, thí sinh có thể truy cập tài khoản để in Phiếu báo dự thi. Kỳ thi đợt 1 được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 5/4 tại 54 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả thi đợt 1 dự kiến công bố vào ngày 17/4/2026.

Đợt 2 nhận đăng ký từ ngày 18/4 đến hết 25/4/2026. Kỳ thi diễn ra ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả đợt 2 dự kiến công bố ngày 6/6

Bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026 giữ cấu trúc đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, thi trên giấy.

Cấu trúc gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ: 60 câu (30 câu Tiếng Việt, 30 câu Tiếng Anh); Toán học: 30 câu; Tư duy khoa học: 30 câu.

Sau 8 năm triển khai, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia trở thành kỳ thi riêng và cũng được xem là kỳ thi vào đại học sớm có quy mô lớn nhất cả nước về số lượng thí sinh tham dự và cả số cơ sở giáo dục lấy kết quả xét tuyển.

Đến nay, có hơn 110 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển.