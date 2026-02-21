Sửa quy định cộng điểm ưu tiên khu vực khi xét tốt nghiệp THPT từ 2026

Theo đó, thí sinh được cộng 0,25-0,75 điểm tuỳ theo khu vực ưu tiên. Khu vực ưu tiên này được xác định theo địa điểm trường mà thí sinh đã học lâu nhất trong thời gian học THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề).

Nếu thời gian học tại các khu vực tương đương nhau thì khu vực ưu tiên được xác định theo khu vực của trường mà thí sinh học sau cùng.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trước đó, theo dự thảo, Bộ GD&ĐT chỉ cộng 0,25-0,5 điểm cho thí sinh có nơi thường trú trong thời gian học THPT từ 3 năm trở lên tại các địa bàn khó khăn đặc biệt, đồng thời học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học THPT.

Nội dung này được kiến nghị xem xét lại. Các địa phương cho rằng, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, việc đối chiếu nơi cư trú của thí sinh với các danh mục khu vực ưu tiên trước đây gặp nhiều khó khăn, gây áp lực cho các trường THPT trong xác nhận chế độ ưu tiên.

Bên cạnh đó, thực tế có tình trạng thí sinh thay đổi nơi thường trú nhưng không khai báo trên cơ sở dữ liệu dân cư, làm phát sinh vướng mắc khi áp dụng quy định.

Từ đó, các ý kiến đề xuất xét cộng điểm ưu tiên theo trường THPT nơi thí sinh học tập, thay vì căn cứ chủ yếu vào địa chỉ thường trú.