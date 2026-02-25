Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông báo “nóng” về kỳ thi riêng

Thông tin từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cổng đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA) đợt 1 năm 2026 của trường sẽ chính thức mở cửa vào 11h30 hôm nay (ngày 25/2).

Học sinh ở TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Có 5 bước đăng ký dự thi gồm:

Bước 1: Thí sinh truy cập trang đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM và đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Lựa chọn đợt thi, ca thi, môn thi.

Bước 3: Nộp lệ phí thi. Thí sinh sau khi đã hoàn tất việc thanh toán sẽ không được điều chỉnh ca thi, môn thi.

Bước 4: Kiểm tra kết quả đăng ký dự thi.

Bước 5: Theo dõi thông tin dự thi. Trường sẽ gửi giấy báo dự thi vào tài khoản của thí sinh trước ngày thi.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm TPHCM thông tin, năm 2026, trường sử dụng 4 phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp sẽ xét tuyển kết hợp giữa điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và điểm học bạ.

Đặc biệt, thí sinh chỉ cần chọn một môn thi duy nhất mà mình có thế mạnh trong tổ hợp môn để thi đánh giá năng lực chuyên biệt và lấy điểm xét tuyển. Còn 2 môn còn lại trong tổ hợp môn, trường sẽ xét điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ở điểm thi môn đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ được nhân đôi khi xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo cả tính phân loại, phù hợp với ngành học, vừa có thể tận dụng giá trị đánh giá ở bậc phổ thông để giảm tải áp lực thi cử.

Năm 2026, trường sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại 5 địa điểm thi ở TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh với quy mô khoảng 40.000 lượt thi.

Thí sinh sẽ dự thi các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn và Tiếng Anh, mỗi môn thi trực tuyến trên máy tính với thời gian 90 phút.

Đợt 1 kỳ thi sẽ diễn ra vào các ngày 26, 27, 28 và 29/3; đợt 2 vào ngày 7, 8, 9 và 10/5 và đợt 3 vào ngày 29, 30, 31/5.

Trường Đại học Sư phạm TPHCM là một trong những trường đào tạo sư phạm top đầu và có quy mô đào tạo sư phạm lớn nhất cả nước.

Năm 2026, trường dự kiến tuyển 5.175 chỉ tiêu cho cả cơ sở chính, phân hiệu Long An, phân hiệu Gia Lai.