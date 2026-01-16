Biến động mạnh trong Bảng xếp hạng top 100 đại học Việt Nam 2026

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, trong lễ tốt nghiệp, tháng 12/2025. (Ảnh: HCMUS).

Đây là năm thứ tư liên tiếp VNUR triển khai hoạt động xếp hạng theo cách tiếp cận toàn diện, khách quan và phù hợp với chuẩn mực quốc tế, với mục tiêu thúc đẩy cải tiến chất lượng và gia tăng mức độ minh bạch trong giáo dục đại học Việt Nam.

Top 10 năm nay có 9 cơ sở giáo dục đại học công lập và 1 cơ sở giáo dục tư thục là Đại học Duy Tân.

Trong đó, 5 trường dẫn đầu không thay đổi so với năm 2025, cho thấy mức độ ổn định cao của nhóm đại học dẫn dắt hệ thống. Đó là những cái tên quen thuộc: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo xếp hạng VNUR 2026 (Ảnh: BTC).

Sự hoán đổi vị trí diễn ra trong nhóm từ hạng 6 đến hạng 10, phản ánh mức độ cạnh tranh rõ rệt hơn giữa các trường trong nhóm cận đỉnh.

Đáng chú ý, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội vươn lên vị trí thứ 6, Đại học Duy Tân lên hạng 7, Đại học Cần Thơ tăng lên vị trí 8, Đại học Đà Nẵng giữ vững hạng 9.

Trường Đại học Thương Mại quay trở lại top 10 sau khi rơi xuống top 12 vào năm 2025.

Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng rời vị trí số 8 của năm 2025.

Ngoài ra, có 46 cơ sở giáo dục đại học tăng hạng so với năm 2025, nổi bật là Trường Đại học Lạc Hồng tăng 72 bậc, lên vị trí 55. Ngược lại, 47 trường bị tụt hạng, mức giảm từ 1 đến 54 bậc. Có 14 trường rời khỏi top 100 và 14 trường lần đầu góp mặt.

Bảng điểm chi tiết top 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo xếp hạng VNUR 2026 (Ảnh: BTC).

Nếu xếp theo vùng kinh tế, các cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao tiếp tục tập trung tại Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, tuy có sự giảm nhẹ về số lượng. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, và Trung du miền núi phía Bắc ghi nhận sự tăng trưởng tích cực.

Theo nhóm ngành, các trường đa ngành chiếm tới 51% top 100, tăng so với năm trước, khẳng định xu thế tích hợp và đa dạng hóa đào tạo. Một số nhóm ngành chuyên sâu như Kỹ thuật, Sức khỏe, Kinh tế có xu hướng giảm nhẹ.

Theo loại hình trường, cơ sở giáo dục đại học công lập vẫn chiếm áp đảo (83%), nhưng tỷ lệ cơ sở giáo dục đại học tư thục tăng nhẹ, phản ánh sự lớn mạnh dần của khối ngoài công lập.

Ban Tổ chức cho biết việc công bố Bảng xếp hạng VNUR-2026 không chỉ cung cấp thông tin định hướng cho người học, phụ huynh và nhà tuyển dụng, mà còn tạo áp lực cải tiến liên tục đối với các cơ sở giáo dục.

Năm 2026, VNUR rà soát 237 cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ cử nhân trở lên tại Việt Nam. Trong đó, 193 trường có đầy đủ dữ liệu công khai theo yêu cầu để được đưa vào xếp hạng.

Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn độc lập, gồm các báo cáo thường niên, đề án tuyển sinh, dữ liệu từ các bảng xếp hạng quốc tế như QS, THE, ARWU; kiểm định của Bộ GD&ĐT, hệ thống định hạng QS Stars và UPM; các cơ sở dữ liệu khoa học như Scopus, Web of Science; dữ liệu về sáng chế, tạp chí khoa học, cơ sở vật chất, thư viện điện tử,...

Việc xếp hạng được tiến hành dựa trên Bộ tiêu chuẩn gồm 6 nhóm tiêu chuẩn và 18 tiêu chí, với trọng số được hiệu chỉnh để đảm bảo cân bằng và khách quan.

Trong đó, tiêu chuẩn “Chất lượng được công nhận” có trọng số cao nhất (30%), tiếp theo là “Dạy học” (25%), “Công bố bài báo khoa học” (20%), “Nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế” (10%), “Chất lượng người học” (10%), và “Cơ sở vật chất” (5%).