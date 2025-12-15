Vụ bằng ĐH không được công nhận, trường nói "thấy hay nên không xin phép"

Liên quan đến vụ loạt bằng đại học do trường nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận, chiều 15/12, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành, kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF), đã có buổi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mở đầu buổi trao đổi, bà Hằng cho biết việc “giới thiệu” sinh viên học lên bậc đại học tại Đại học Liverpool John Moores (ĐH) là “tình ngay lý gian”. Nhà trường không lừa đảo bởi có đào tạo thật và sinh viên đã hoàn tất chương trình học.

Nguyên nhân dẫn đến vụ loạt bằng đại học không được Bộ GD&ĐT công nhận, theo bà Hằng, do cả nhà trường và Đại học Liverpool John Moores đều "không nắm rõ quy định".

Hàng loạt học viên phản ánh việc bằng đại học nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT chấp nhận (Ảnh: M. Hà).

“Tôi thực hiện chương trình hợp tác đào tạo này bởi nhận thấy rất hay, có thể giúp đỡ được sinh viên. Ngoài việc có tấm bằng đại học, các em còn có cơ hội vươn xa hơn, được cọ xát với tất cả các sinh viên thiết kế trên toàn thế giới.

Khi thấy cơ hội hợp tác, tôi đã đi thẳng vào thực hiện ngay mà không hỏi các cơ quan chức năng, đấy là lý do chúng tôi gặp tình huống như hôm nay.

Hai trường cứ trao đổi thực hiện nhưng không đăng ký với Bộ GD&ĐT nên hiện giờ tấm bằng mới không được công nhận”, bà Hằng lý giải chi tiết.

Cũng theo Giám đốc điều hành, kiêm Phó Hiệu trưởng LCDF, ngay sau khi sự việc được đưa lên truyền thông, bà mới biết việc bắt tay hợp tác đào tạo của nhà trường là “có dấu hiệu liên kết”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về giải pháp xử lý các tấm bằng của học viên sẽ như thế nào? Bà Hằng cho biết, ngay sau khi thông tin được đưa ra công luận, nhà trường đã có đơn đến Bộ GD&ĐT, trình bày về thực tế đã xảy ra.

“Chúng tôi trình bày đây là bằng quốc gia của Anh, hy vọng được Bộ GD&ĐT công nhận vì tương lai của học viên. Đây là mong muốn của nhà trường nhưng chưa biết có được Bộ chấp thuận hay không.

Chúng tôi mong muốn các bên có phương án giải quyết, sao cho đảm bảo quyền lợi của học viên. Về phần nhà trường sai ở đâu, Bộ cứ xử lý đến đấy”, bà Hằng nhấn mạnh.

Ngoài làm việc với Bộ GD&ĐT, nhà trường đang làm việc với Đại sứ quán Anh để tìm phương hướng giải quyết (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng theo thông tin bà Hằng cung cấp, ngoài làm việc với Bộ GD&ĐT, nhà trường đang làm việc với Đại sứ quán Anh để tìm giải pháp tháo gỡ cho sinh viên.

"Nhà trường mong muốn cơ quan chức năng đến thanh tra, làm rõ vấn đề, xem phạm vi sai phạm đến đâu, nhà trường phải sửa như thế nào trong hoàn cảnh này", bà Hằng mong mỏi.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, hàng loạt học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Lý do không chấp nhận là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang, Thiết kế và Truyền thông đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores, chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo liên kết tại Việt Nam. Có trường hợp học thạc sĩ xong mới biết bằng đại học không được công nhận.

Tối 12/12, Bộ GD&ĐT đã phát đi thông báo khẳng định, sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Bộ cũng đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của nhà trường và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.