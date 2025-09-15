Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) có 3 đợt thi đánh giá tư duy, bắt đầu từ tháng 1 nhưng các đợt thi đều xuất phát muộn hơn năm 2025 khoảng 1 tuần.

Cụ thể lịch thi đánh giá tư duy 2026 như sau:

Đợt 1: Ngày thi 24-25/1/2026; ngày đăng ký 5-15/12.

Đợt 2: Ngày thi 14-15/3/2026; ngày đăng ký 5-15/2/2026.

Đợt 3: Ngày thi 16-17/5/2026; ngày đăng ký 5-15/4/2026.

Các đợt thi sẽ được tổ chức vào cuối tuần, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Thông tin cụ thể các đợt thi như sau:

Cấu trúc chi tiết của bài thi TSA

Bài thi đánh giá tư duy (TSA) nhằm đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, gồm: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học.

Bài thi gồm 3 phần thi: tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Kết quả thi TSA năm 2025

Năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi.

Kết quả được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026.