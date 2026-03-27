Khi nào học sinh Hà Nội biết điểm thi lớp 10 năm 2026?

Lịch xét duyệt và công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến từ ngày 19/6 đến ngày 22/6. So với năm 2025, lịch này sớm hơn 8-11 ngày.

Trước đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 29/5 đến 1/6. Ngày 29/5, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục; hai ngày 30 và 31/5 là thời gian thi các môn bắt buộc; ngày 1/6 dành cho các thí sinh dự thi vào lớp chuyên.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 6. Việc công bố điểm thi và điểm chuẩn được thực hiện sớm hơn năm ngoái do thí sinh thi sớm hơn 2 tuần.

Năm nay, kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội có nhiều điểm mới đáng chú ý. Thành phố lần đầu cho phép thí sinh tự do đăng ký dự thi, mở rộng cơ hội cho những học sinh không học tại các trường THCS trên địa bàn nhưng có cư trú.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng bỏ 12 khu vực tuyển sinh, cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập nào. Đồng thời, mức chênh lệch điểm giữa các nguyện vọng được giảm từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm.

Với những thay đổi này, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội được đánh giá là linh hoạt, công bằng hơn nhưng cũng cạnh tranh hơn. Học sinh có nhiều lựa chọn trường học nhưng phải cân nhắc kỹ chiến lược đăng ký nguyện vọng.