Cảnh báo về các trung tâm ngoại ngữ "chui"

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phát đi cảnh báo thực trạng một số trung tâm ngoại ngữ hoạt động không phép trên địa bàn để phụ huynh cảnh giác và lựa chọn nơi học tập đáng tin cậy cho con em mình.

Theo thống kê của cơ quan công an, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 230 trung tâm ngoại ngữ được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo ngoại ngữ không phép vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trung tâm ngoại ngữ IALC bị phản ánh âm thầm đóng cửa, không hoàn học phí (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại Đắk Lắk có một số trung tâm ngoại ngữ hoạt động "chui" dưới dạng cá nhân tự ý mở lớp tại nhà riêng, thuê các địa điểm để giảng dạy hoặc sang nhượng trung tâm ngoại ngữ nhưng không đăng ký thay đổi với cơ quan quản lý. Còn có tình trạng sử dụng giáo viên không đủ bằng cấp, quảng cáo có giáo viên bản ngữ, hợp tác với tổ chức nước ngoài để thu hút học viên nhưng không đúng quy định.

Cơ quan công an nhận định, việc tham gia học tập tại trung tâm ngoại ngữ "chui" ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người học. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến học phí, chất lượng học tập hoặc khi cơ sở đào tạo đột ngột ngừng hoạt động, người học khó được bảo vệ quyền lợi.

Trong tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 2 trung tâm ngoại ngữ vi phạm và đã chuyển hồ sơ, đề nghị chính quyền địa phương xử phạt hơn 37 triệu đồng.

Bên cạnh việc cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các trung tâm, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần lựa chọn các trung tâm đã được cấp phép, danh sách được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo của những cơ sở này trước khi đăng ký.

Mới đây, nhiều phụ huynh phản ánh Trung tâm ngoại ngữ IALC (phường Tuy Hòa) đột ngột đóng cửa, không hoàn trả học phí và cắt đứt liên lạc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần gọi điện cho giám đốc đơn vị này nhưng đều không liên lạc được. Trong khi đó, người cho thuê mặt bằng khẳng định trung tâm đã dừng hoạt động, không trả tiền thuê mặt bằng 2 tháng nay nên đã cắt hợp đồng.

Trước thực trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị một số địa phương cung cấp các thông tin liên quan đến Trung tâm ngoại ngữ IALC, để có căn cứ phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.