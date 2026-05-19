“50 năm Thành phố trong tôi”: Không gian lưu giữ ký ức, cảm xúc về TPHCM

Lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi" diễn ra đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Nửa thế kỷ sau dấu mốc lịch sử ấy, TPHCM đã trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, đồng thời là nơi lưu giữ ký ức, tuổi trẻ và khát vọng của hàng triệu con người qua nhiều thế hệ.

Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu đến tham dự lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026) (Ảnh: Nam Anh).

Tham dự lễ phát động có Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu - nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316. Ông Phạm Minh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam; ông Lê Thắng Lợi - Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía lãnh đạo TPHCM và các sở, ban, ngành có ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; bà Lượng Thị Tới - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Đại diện Ban tổ chức có bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí.

Các vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM, báo Dân trí, các trường đại học, cao đẳng cùng học sinh tham dự nghi thức chào cờ tại lễ phát động cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" (Ảnh: Nam Anh).

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn TPHCM, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 Đào Hà, cùng bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí - cho biết, với vai trò cơ quan báo chí đồng tổ chức, báo Dân trí mong muốn cuộc thi này không chỉ là một hoạt động trong ngành giáo dục, mà sẽ trở thành không gian lưu giữ ký ức, cảm xúc và góc nhìn đa thế hệ về TPHCM trong dấu mốc 50 năm mang tên Bác.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Anh).

“Ở đó có ký ức của những người đã đi cùng thành phố qua nhiều giai đoạn đổi thay; có suy nghĩ, trải nghiệm của học sinh, sinh viên hôm nay; có tâm huyết của thầy cô giáo, nhà quản lý giáo dục và tình cảm của những người yêu mến TPHCM.

Chúng tôi tin rằng, từ những câu chuyện rất riêng ấy sẽ hiện lên hình ảnh một thành phố giàu lịch sử, giàu sức sống và luôn hướng về tương lai bằng khát vọng phát triển, sáng tạo và nghĩa tình”, nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng tự hào và trách nhiệm công dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh một TPHCM văn minh, hiện đại, sáng tạo và nghĩa tình.

Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - cho biết đối với ngành giáo dục và đào tạo thành phố, cuộc thi hôm nay là dịp để khuyến khích học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng quan sát, năng lực kể chuyện và sáng tạo theo những năng lực rất cần thiết của công dân trong thời đại mới.

Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Anh).

"Đây đồng thời là cơ hội để cho giáo dục truyền thống theo cách gần gũi nhất, giàu cảm xúc nhất, giúp cho các em trẻ hiểu rằng lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện trong đời sống hàng ngày của thành phố mà các em đang sống.

Tôi mong muốn rằng các thầy cô không chỉ là người định hướng, người hướng dẫn, người đồng hành của các học sinh trong các cuộc thi ngày hôm nay, mà các thầy cô cũng chính là người sẽ kể chuyện về ký ức qua cái nghề nghiệp của mình, bằng những tình yêu thương của mình, bằng những năm tháng đi qua cùng với thế hệ học trò của mình cùng trong năm mươi năm qua", bà Trang chia sẻ.

Cuộc thi cũng là dịp để nhiều thế hệ cùng nhìn lại hành trình phát triển của TPHCM bằng ký ức, trải nghiệm, góc nhìn và khát vọng của chính mình.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí, bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn bấm nút khởi động cuộc thi (Ảnh: Nam Anh).

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần giao lưu “50 năm Thành phố trong tôi - Ký ức, tự hào và khát vọng” với sự tham gia của Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 316 - và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, đại diện cho thế hệ trẻ trưởng thành trong một TPHCM hiện đại, năng động hôm nay.

Trong phần giao lưu Đại tá Tư Cang xúc động nhớ lại những năm tháng hoạt động cách mạng giữa lòng Sài Gòn thời chiến và bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến TPHCM ngày càng phát triển. Trong khi đó, Á hậu Phương Anh cho biết cô sinh ra, lớn lên tại TPHCM nên có nhiều ký ức đẹp với thành phố. Khi lắng nghe những câu chuyện của Đại tá Tư Cang về Sài Gòn thời chiến, cô càng thêm xúc động và được truyền nhiều cảm hứng.

Đại tá tình báo Tư Cang, Á hậu Phương Anh giao lưu tại buổi lễ (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại lễ phát động, em Đặng Thái Bảo Khanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Xuân Hòa, Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn - cho rằng, cuộc thi là “chiếc cầu nối thời gian” để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước đối với diện mạo thành phố hôm nay.

Theo Bảo Khanh, cuộc thi không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn là nơi để người trẻ thể hiện góc nhìn, tình cảm và trách nhiệm của bản thân với thành phố nơi mình sinh sống, trưởng thành.

"Đối với thế hệ trẻ chúng em, cuộc thi này không chỉ là một cuộc thi về tìm hiểu về kiến thức, mà là nơi để chúng ta nói lên tiếng lòng và thể hiện góc nhìn của riêng mình. Đó có thể là một bài viết về ký ức gia đình, một thước phim ngắn ghi lại góc phố thân quen hay những giải pháp công nghệ xanh đóng góp cho tương lai.

Bảo Khanh - đại diện học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - cho biết cuộc thi là nơi để thế hệ trẻ thể hiện góc nhìn của riêng mình về thành phố mang tên Bác (Ảnh: Nam Anh).

Qua đó, mỗi chúng ta sẽ tự nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với nơi mình đang sinh sống và trưởng thành", Bảo Khanh nói.

Dự kiến, cuộc thi sẽ tiếp cận hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 100.000 giáo viên, giảng viên cùng hơn 2 triệu học sinh, sinh viên và đông đảo phụ huynh, bạn đọc.