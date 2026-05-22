Vừa học văn hóa vừa học nghề, học sinh được miễn học phí “kép"

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thanh Diệu (TPHCM) liên quan đến chính sách miễn học phí đối với học sinh học song song chương trình văn hóa và trung cấp nghề.

Theo phản ánh, bà Diệu đang công tác tại trường cao đẳng, là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề.

Trường có đào tạo trung cấp nghề cho các em học sinh lớp 10 và lớp 11 tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Bà dẫn quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định: "Không áp dụng chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với người học trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.

Nếu người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một cơ sở giáo dục thì chỉ được hưởng một chế độ miễn, giảm học phí".

Từ thực tế này, bà Diệu băn khoăn liệu học sinh vừa học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, vừa học trung cấp nghề có được miễn học phí đối với hệ trung cấp hay không.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo dẫn khoản 1 và khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn học phí.

Theo đó, đối tượng được miễn học phí gồm: "Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" và "Người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp".

Về cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục năm 2019, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Chương trình đào tạo giáo dục thường xuyên cấp THPT quy định tại khoản 3 Điều 34 và trình độ trung cấp quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019 là hai trình độ đào tạo khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GD&ĐT phân tích việc đối tượng là học viên (đã tốt nghiệp THCS) theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên (do các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên cấp văn bằng, chứng chỉ), đồng thời tham gia học trình độ trung cấp theo chương trình liên kết giữa các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên với các trường cao đẳng, trường trung cấp (do các trường cao đẳng, trung cấp cấp văn bằng, chứng chỉ) là 2 đối tượng thuộc 2 cấp học, trình độ đào tạo khác nhau.

Do đó, người học tại hai cơ sở giáo dục khác nhau được hưởng đồng thời chính sách tại khoản 1 và khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP phải bảo đảm quy định về liên kết đào tạo, chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.