Lý do lấy ý kiến bỏ xét tuyển học bạ, khống chế nguyện vọng tuyển sinh

Liên quan đến khảo sát bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ và khống chế nguyện vọng tuyển sinh, trả lời phóng viên, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, điều này nhằm đảm bảo dân chủ cho các trường và dựa trên tình hình thực tiễn cũng như kết quả tuyển sinh của các trường.

Trả lời câu hỏi, động thái khảo sát trên đây có phải do năm nay các trường tuyển sinh bằng học bạ cao hơn cả kết quả thi THPT? Ông Thảo cho rằng, đây không phải lý do.

Việc xét tuyển bằng học bạ đã thực hiện một thời gian và đây là lúc nhìn lại để đánh giá một cách công bằng, sao cho hiệu quả, sao cho công tác tuyển sinh được thực chất, chất lượng.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT).

"Do đó, đối với một số phương thức tuyển sinh lớn, chúng ta cần đánh giá lại, nếu vẫn chất lượng sẽ tiếp tục duy trì phát triển, nếu không sẽ phải bỏ bởi một trong những mục tiêu của nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, là hiện đại hóa giáo dục và gia tăng chất lượng, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao mà tuyển sinh là một trong toàn bộ các khâu đó", Vụ Trưởng Vụ Giáo dục Đại học thông tin .

PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giao thông vận tải cũng cho rằng, với phương thức xét học bạ, các trường nên cân nhắc giữa các ngành đào tạo, ngành tuyển, ví dụ ngành Kiến trúc phải kết hợp với môn vẽ.

“Việc đòi hỏi đầu vào tùy từng trường, từng ngành khác nhau, một số ngành vẫn có thể xét bằng học bạ, không nhất thiết phải bỏ.

Học bạ là kết quả cả một quá trình, nên tin tưởng vào kết quả của các trường phổ thông. Tuy nhiên, với một số ngành đặc thù, đòi hỏi đầu vào cao, theo tôi có thể giảm hoặc bỏ xét tuyển học bạ.

Quan trọng là không tuyển hoàn toàn bằng học bạ mà nên để tỷ lệ xét học bạ thấp hoặc khống chế ở một số ngành cụ thể”, ông Chương cho hay.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, mỗi phương thức có ưu, nhược điểm khác nhau. Trong một ngành có thể có nhiều phương thức, do vậy không nhất thiết bỏ hẳn mà nên để việc tuyển sinh bằng học bạ có tỷ trọng hợp lý tuỳ tính chất, đầu vào các ngành sao cho phù hợp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Xét học bạ, thường là điểm 3-5 học kỳ từ lớp 10 đến 12, phổ biến từ năm 2016.

Năm nay, khoảng 852.000 em đăng ký xét tuyển, tỷ lệ dùng điểm học bạ là 42,4%. Còn lại là xét bằng điểm thi tốt nghiệp (39,1%) và 15 phương thức khác.

Thế nhưng năm 2025, nhiều trường đại học bỏ hẳn việc xét tuyển học bạ hoặc chỉ áp dụng trong phương thức xét tuyển kết hợp.

Cụ thể, mùa tuyển sinh năm nay, có hơn 120 trường đại học công bố phương thức xét tuyển dự kiến, trong đó, nhiều trường đại học lớn đã "nói không" với xét tuyển học bạ.

Đại diện một trường đại học "nói không" với điểm học bạ nhận xét rằng, kết quả học tập THPT phụ thuộc vào đánh giá của từng địa phương, từng trường và thậm chí cả cá nhân từng giáo viên nên khó có sự đồng nhất.

Thí sinh có điểm học bạ cao ở khu vực này, trường này chưa chắc có đã có năng lực học tập tốt hơn thí sinh có điểm thấp hơn ở khu vực khác, trường khác.

Mới đây, cử tri tỉnh Thanh Hoá cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ bởi hiện nay đang nảy sinh nhiều tiêu cực trong việc "làm đẹp" học bạ và "chạy điểm" ở các nhà trường.