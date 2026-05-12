Hà Nội cấm các trường dạy thêm, học thêm hè dưới mọi hình thức

Nội dung trên được Sở GD&ĐT Hà Nội nêu trong kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2026.

Theo đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu xây dựng kế hoạch ôn tập văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho những học sinh yếu, kém, tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện thi lại, học sinh phải rèn luyện trong hè.

Tuy nhiên, việc này phải bảo đảm đúng quy định, không biến thành hoạt động dạy thêm trá hình. Các hoạt động bị cấm là tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2025 (Ảnh: Thành Đông).

Sở cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư 29/2024 và Thông tư 19/2026.

Đối với bậc mầm non, trường học căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè phù hợp nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ, song phải trên tinh thần tự nguyện đăng ký làm việc của giáo viên.

Về học phí học hè, trường mầm non thực hiện thu, chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ trẻ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định. Đồng thời, các trường cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên làm việc trong hè.