Cách tra cứu trúng tuyển và xác nhận nhập học trên cổng của Bộ Giáo dục

Từ sáng 25/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi các trường công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đợt 1, thí sinh cần xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 30/8 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).

Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Nhập các thông tin: Số căn cước công dân, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập.

Bước 2: Vào menu Tra cứu kết quả xét tuyển sinh

Bước 3: Xem kết quả xét tuyển

Mỗi trường mà thí sinh đăng ký xét tuyển chỉ có 1 kết quả là Đỗ hoặc Trượt.

Nếu các kết quả là Trượt có nghĩa là thí sinh trượt các nguyện vọng đã đăng ký vào trường.

Bước 4: Xác nhận nhập học

Đối với nguyện vọng Đỗ thí sinh có quyền xác nhận nhập học. Để xác nhận nhập học thí sinh nhấn nút Xác nhận nhập học như hình dưới.

Bước 5: Nhấn Đồng ý để hoàn thành việc xác nhận nhập học.

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái Đã nhập học

Trạng thái thông tin của thí sinh “Đã nhập học” nghĩa là thí sinh đã xác nhận nhập học thành công và trường đã nhận được thông tin xác nhận nhập học của thí sinh.

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được Hủy xác nhận nhập học, nếu muốn Hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học đó để được giải quyết.