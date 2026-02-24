Lịch thi riêng của 10 đại học năm 2026

Cụ thể, năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 7-8/3 và đợt cuối cùng được bố trí vào hai ngày 23 và 24/5/2026.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái.

Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến lần đầu tiên tổ chức thi riêng vào đại học. Lịch thi dự kiến vào tuần thứ ba của tháng 6, tức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 11-12/6).

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Hiện chưa có lịch thi riêng của Bộ Công an nhưng thông thường, kỳ thi này chủ yếu diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài các kỳ thi riêng của từng trường, một số đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức thi đánh giá đầu vào (V-SAT) với lịch thi rải rác trong năm. Tính đến hết năm 2025, khoảng 18 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tổ chức kỳ đánh giá V-SAT.

Cụ thể lịch thi riêng của các đại học tổ chức năm 2026 như sau: