Lịch thi riêng của 10 đại học năm 2026
(Dân trí) - Không tính đợt thi đầu tiên của Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) diễn ra hồi tháng 1 vừa qua, kỳ thi đánh giá năng lực HSA sắp tới đây của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra sớm nhất (ngày 7-8/3).
Cụ thể, năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực (HSA), đợt đầu tiên diễn ra vào ngày 7-8/3 và đợt cuối cùng được bố trí vào hai ngày 23 và 24/5/2026.
Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 lượt thi so với năm ngoái.
Năm 2026, khối trường quân đội dự kiến lần đầu tiên tổ chức thi riêng vào đại học. Lịch thi dự kiến vào tuần thứ ba của tháng 6, tức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 11-12/6).
Hiện chưa có lịch thi riêng của Bộ Công an nhưng thông thường, kỳ thi này chủ yếu diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ngoài các kỳ thi riêng của từng trường, một số đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức thi đánh giá đầu vào (V-SAT) với lịch thi rải rác trong năm. Tính đến hết năm 2025, khoảng 18 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tổ chức kỳ đánh giá V-SAT.
Cụ thể lịch thi riêng của các đại học tổ chức năm 2026 như sau:
|Tên trường/kỳ thi
|Lịch thi
|Thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA)
Đợt 1: (đã thi)
Đợt 2: 14-15/3
ngày 5-15/4)
Đợt 3: 16-17/5
|Thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)
Đợt 1: 7-8/3
Đợt 2: 21-22/3
Đợt 3: 4-5/4
Đợt 4: 18-19/4
Đợt 5: 9-10/5
Đợt 6: 23-24/5
|Thi đánh giá năng lực Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (SPT)
Đợt 1: 23-24/5
Đợt 2: 30-31/5
|Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2
16-17/5 (đăng ký ngày
1/4-30/4)
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Đợt 1: 14-15/3
Đợt 2: 9-10/5
Đợt 3: Tháng 6
Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT)
Đợt 1: 5/4 (đăng ký đến ngày 23/2)
Đợt 2: 24/5 (đăng ký ngày 18/4-25/4)
Đại học Sư phạm TP HCM (H-SCA)
Đợt 1: 26-29/3
Đợt 2: 7-10/5
Đợt 3: 29-31/5
Đại học Việt - Đức (TestAS)
|Chưa công bố lịch
|Lịch thi riêng của Bộ Công an
|Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT
|Lịch thi riêng khối trường quân đội
|Chưa công bố lịch