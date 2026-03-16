Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh, sinh viên cả nước

Theo đó, trong năm học, học sinh được nghỉ vào các dịp lễ lớn gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, vào mùng 10 tháng 3 âm lịch).

Năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (26/4). Theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp là thứ hai (27/4). Vì vậy, tại những trường không tổ chức dạy học vào thứ bảy, học sinh có thể được nghỉ liên tiếp 3 ngày, từ ngày 25/4 đến hết ngày 27/4.

Sau đó ít ngày, học sinh cả nước tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với các trường không tổ chức học vào thứ bảy, kỳ nghỉ này có thể kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5, do 2 ngày nghỉ lễ liền kề với 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa 2 kỳ nghỉ khá gần nhau. Học sinh vừa kết thúc kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, trở lại trường học trong 2 ngày, sau đó lại tiếp tục nghỉ dịp 30/4-1/5.

Bộ GD&ĐT cho phép các Sở GD&ĐT chủ động xây dựng kế hoạch thời gian năm học, bao gồm lịch học và lịch nghỉ lễ, Tết phù hợp với điều kiện từng địa phương, nhưng phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học theo quy định.

Theo khung thời gian năm học 2025-2026, học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ II hoàn thành trước ngày 31/5. Trên cơ sở đó, các địa phương sẽ sắp xếp lịch học và nghỉ lễ của học sinh cho phù hợp.

Tại các trường đại học, ghi nhận cho thấy các cơ sở đào tạo đang áp dụng một số phương án khác nhau để sắp xếp lịch nghỉ lễ. Phổ biến nhất là phương án nghỉ theo đúng quy định chung của Nhà nước với tổng thời gian 7 ngày, chia thành hai đợt nghỉ riêng biệt.

Một số trường lựa chọn phương án thứ hai, vẫn bảo đảm 7 ngày nghỉ theo quy định nhưng tổ chức dạy học trực tuyến vào hai ngày 28 và 29/4 nhằm duy trì tiến độ học tập.

Bên cạnh đó, cũng có trường áp dụng phương án cho sinh viên nghỉ liền mạch 9 ngày liên tiếp, sau đó bố trí thời gian học bù để bảo đảm kế hoạch đào tạo.