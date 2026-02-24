Hướng dẫn mới về tính phụ cấp thâm niên, lương nhà giáo: Lưu ý cộng dồn

Giáo viên tiểu học tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Những giải đáp mới đây từ Bộ GD&ĐT đã làm rõ nhiều điểm quan trọng liên quan tới quyền lợi tiền lương và phụ cấp nghề của giáo viên.

Dạy tại trung tâm Anh ngữ: Có được tính hưởng phụ cấp thâm niên?

Bà Đỗ Minh Châu (Vĩnh Long) gửi câu hỏi tới Bộ GD&ĐT cho hay bà dạy Tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ từ tháng 6/2020 và được đóng BHXH bắt buộc liên tục từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2023.

Tháng 7/2023, bà trúng tuyển viên chức tại một trường THCS công lập và giảng dạy cho đến nay.

Bà Châu hỏi, bà có được cộng dồn thời gian giảng dạy ở trung tâm để tính thâm niên nhà giáo không? Tới thời điểm tháng 10/2025, bà đã đủ thời gian 5 năm để xét thâm niên nhà giáo chưa?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ.

Theo đó, thời gian làm căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo được xác định là tổng thời gian nhà giáo trực tiếp tham gia giảng dạy, giáo dục và có đóng BHXH bắt buộc tại các cơ sở giáo dục công lập hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bà Đỗ Minh Châu đã tham gia giảng dạy tại trung tâm Anh ngữ và có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9/2020 đến hết tháng 6/2023, nếu trung tâm Anh ngữ là cơ sở giáo dục ngoài công lập được thành lập và hoạt động hợp pháp, thì khoảng thời gian này được cộng dồn để làm căn cứ tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo; thời gian giảng dạy trước khi tham gia đóng BHXH bắt buộc không được tính.

Từ tháng 7/2023 đến nay, bà là viên chức, trực tiếp giảng dạy tại trường THCS công lập và có tham gia đóng BHXH bắt buộc, nên thời gian này tiếp tục được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Như vậy, kể từ thời điểm được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS, không tính thời gian tập sự, khi đủ 5 năm (60 tháng) đóng BHXH bắt buộc, bà đủ điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

Nghỉ việc rồi quay lại dạy: Có bị mất phụ cấp?

Một tình huống khác của ông Đỗ Huỳnh Phy Luân (Đồng Tháp) cũng khiến nhiều giáo viên quan tâm.

Ông có hơn 15 năm giảng dạy, từng hưởng thâm niên nghề 14%, sau đó nghỉ việc vào năm tháng 6/2023 và vẫn tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Tháng 1/2025, ông trúng tuyển vào làm giáo viên dạy môn Giáo dục công dân trường THPT.

Ông Luân hỏi, ông được xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, hưởng 100% lương (không phải tập sự) và không được hưởng thâm niên nghề, hay ông sẽ được bảo lưu cộng dồn thời gian công tác để xếp lương theo Thông tư số 05/2024/TT-BNV và vẫn được bảo lưu hệ số thâm niên nghề? Nếu được cộng dồn thời gian công tác thì hệ số lương và thâm niên của ông là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc xếp lương đối với trường hợp trước khi tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức.

Việc xếp lương đối với trường hợp của ông Đỗ Huỳnh Phy Luân được thực hiện theo điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BNV như sau:

"Căn cứ vào tổng thời gian hưởng lương có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có thời gian không liên tục mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) trừ đi thời gian tập sự tính theo quy định của chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận, thời gian còn lại làm căn cứ để xếp lương ở chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, tiếp nhận như sau:

Tính từ bậc 1 của chức danh nghề nghiệp viên chức được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận, sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh viên chức xếp lương loại A0, loại A1 hoặc sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với trường hợp được bổ nhiệm vào chức danh viên chức xếp lương loại B được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận nêu trên, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với viên chức xếp lương loại A0, loại A1) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với viên chức xếp lương loại B) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong chức danh được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận".

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP thì thời gian được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo bao gồm "Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập".

Như vậy, toàn bộ thời gian giảng dạy có đóng BHXH bắt buộc của ông Luân đều được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.