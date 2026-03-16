Hà Nội: Gần 60.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập

Căng hơn thi đại học

Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày, vào 30-31/5 tới. Theo kế hoạch, năm học này, dự kiến toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở (THCS).

Số học sinh tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố - gồm trường trung học phổ thông (THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - khoảng 88.000 em.

Thí sinh dự thi lớp 10 THPT tại Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Như vậy, khoảng 60.000 học sinh không có cơ hội vào lớp 10 THPT công lập, có thể chọn học tư thục hoặc trường nghề.

Kỳ thi vào THPT ở Hà Nội luôn là cuộc đua căng thẳng hơn thi đại học một phần do tỷ lệ chọi - chỉ khoảng 65% học sinh lớp 9 được vào các trường THPT công lập.

Kỳ thi không chỉ là thử thách với học sinh mà còn là gánh nặng vô hình đè lên gia đình, giáo viên và cả hệ thống giáo dục.

Nhiều phụ huynh không muốn con mình học nghề quá sớm, nếu học trường tư thục, áp lực chi phí cao. Trên đây là lý do khiến cuộc đua vào lớp 10 của Hà Nội ngày càng căng thẳng.

Lịch thi vào lớp 10 THPT năm nay của Hà Nội (Ảnh: Sở GD&ĐT).

Sẽ xây mới thêm 140 trường THPT

Việc đô thị hóa nhanh chóng, thiếu trường THPT công lập góp phần đẩy kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khốc liệt hơn.

Theo tính toán, để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Hà Nội, từ năm 2031 đến 2045, thành phố cần thêm 986 trường. Trong đó, cấp mầm non cần nhiều nhất (441 trường), tiếp đó là tiểu học (288 trường), THCS (166) và THPT (91).

33 xã, phường còn thiếu trường được ưu tiên thời gian tới, gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

Trước quan ngại của cử tri mới đây về việc thiếu trường học và áp lực sĩ số, Hà Nội cho biết đã hoàn tất việc bố trí quỹ đất để xây dựng mới hệ thống trường phổ thông, trong đó cấp THPT xây mới thêm 140 trường.

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các xã phường rà soát nhu cầu trường học công lập theo địa giới hành chính mới.

Kết quả rà soát này sẽ là căn cứ để đề xuất đầu tư xây dựng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh Thủ đô.