Bộ GD&ĐT sẽ sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, Bộ này đang nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa Thông tư số 29 và sẽ ban hành trong thời gian sớm nhất, trong đó sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tình hình thực tế.

Việc sửa thông tư theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Giáo viên tại TPHCM trong một tiết dạy trên trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Hiện dự thảo sửa đổi thông tư đã có. Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Thông tư 29 có hiệu lực từ 14/2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm 3 nhóm học sinh (nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí. Giáo viên không được thu tiền học thêm từ học sinh trên lớp của mình.

Một số chuyên gia cho rằng, Thông tư 29 giúp giảm hiện tượng dạy thêm tràn lan. Tuy nhiên, một số phụ huynh khẳng định, việc “quản” dạy học thêm như hiện nay, khiến nhiều gia đình phải chi trả cho việc học thêm của con cao gấp nhiều lần so với trước, bởi giáo viên phải thuê mặt bằng, đóng thuế. Thay vì được quản lý tại trường, học sinh phải học thêm trong các phòng thuê đông đúc, chật hẹp.

Tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định, các gia đình phải tốn nhiều tiền hơn khi con không được học thêm trong trường.

Hình ảnh lớp học thêm chật chội tại Hà Nội bị cơ quan chức năng buộc đóng cửa hồi tháng 4 năm ngoái (Ảnh: Hà Thương).

Khảo sát của phóng viên Dân trí ngày 16/3, có gia đình ở Hà Nội phải trả chi phí học thêm cao gấp 5 lần so với trước đây – điều này bất hợp lý.

Tại Hà Nội, báo cáo của Sở GD&ĐT thời điểm tháng 3/2025, Thủ đô có khoảng 15.000 trung tâm, hộ kinh doanh dạy thêm, học thêm.

Con số này tăng vọt sau khi Thông tư 29 có hiệu lực. Sau khi có thông tư quản lý, các trung tâm và hộ kinh doanh tăng nhanh, mức thu phí bên ngoài cao hơn nhiều so với trước.

Theo Bộ GD&ĐT, dạy thêm, học thêm là nhu cầu của cả người học và người dạy, Bộ GD&ĐT không cấm nhưng Thông tư 29 ra đời nhằm có phương án quản lý phù hợp, hiệu quả.