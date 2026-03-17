Vụ lãnh đạo xã chưa tốt nghiệp cấp 2 đã học lớp 10: Đề nghị cung cấp hồ sơ

Ngày 17/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thông tin đã nhận văn bản từ Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu minh chứng quá trình học tập của ông V.D.T..

Ông T. là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một xã tại tỉnh Quảng Trị. Quá trình học tập của người này có dấu hiệu bất thường khi vào học lớp 10 lúc chưa tốt nghiệp THCS.

Bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc cho thấy ông T. tham gia kỳ thi tháng 12/2004 (Ảnh: Công Nguyễn).

Để có đủ cơ sở cho ý kiến và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, Cục GDNN-GDTX đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tới quá trình học tập của ông T..

Hồ sơ, tài liệu, gồm quá trình học tập chương trình bổ túc THCS, danh sách tiếp nhận học viên, danh sách tham gia lớp học, hồ sơ học bạ, điểm kiểm tra, đánh giá theo từng môn học, kết quả học tập cuối cấp và các giấy tờ liên quan khác.

Cục GDNN-GDTX cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị làm việc với nơi ông T. theo học để làm rõ quá trình tuyển sinh, tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhập học, hình thức học tập, quá trình giáo dục. Đồng thời làm rõ tên gọi, loại và số hiệu văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng tại thời điểm đó đối với học viên theo học chương trình bổ túc THPT.

Như Dân trí thông tin, ông V.D.T., Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc một xã tại tỉnh Quảng Trị bị phản ánh học bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Theo hồ sơ lưu trữ của Trung tâm GDNN-GDTX, nơi ông T. theo học, người này tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23/12/2004. Tuy nhiên, trong sổ gọi tên và ghi điểm bổ túc THPT, ông T. học lớp 10 từ ngày 1/9/2004 đến ngày 28/2/2005.

Đối chiếu các khung thời gian nêu trên có thể thấy ông T. tham gia học lớp 10 từ ngày 1/9/2004, nhưng ngày 23/12/2004 mới thi tốt nghiệp bổ túc THCS. Nghĩa là chưa tốt nghiệp THCS đã vào học THPT.

Để làm rõ vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản kiến nghị Cục GDNN-GDTX hướng dẫn cụ thể điều kiện đầu vào của chương trình bổ túc THPT theo hình thức học tập trung định kỳ, vừa học vừa làm tại Trung tâm GDTX theo quy định thời điểm năm 2004.

Đồng thời làm rõ việc tiếp nhận, xếp học lớp 10 bổ túc THPT đối với ông T. khi chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS tại thời điểm nhập học có đúng quy định hay không.