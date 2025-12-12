Hàng loạt hướng dẫn về tiền lương, phụ cấp thâm niên với giáo viên TPHCM

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương (nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung) đối với viên chức ngành giáo dục.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, UBND cấp xã có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc phạm vi quản lý được quy định tại Công văn số 1397 ngày 27/8 của UBND TPHCM.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với: Nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức quản lý, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2, hạng II và tương đương tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở cũng quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý theo tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ, chính sách khác về tiền lương đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý giữ chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương trở xuống tại đơn vị, trừ viên chức quản lý.

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định xếp lương, nâng bậc lương (thường xuyên, trước thời hạn), phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I xếp lương loại A2 và từ hạng II trở xuống thuộc phạm vi quản lý trừ viên chức quản lý.

Công văn cũng làm rõ quy trình tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo hồ sơ, chế độ được xử lý đúng thời hạn và quy định.