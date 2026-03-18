Lưu ý quan trọng về phòng cháy, chữa cháy khi mở lớp dạy thêm tại nhà

Học sinh tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy (Ảnh: Trường Lương Thế Vinh, Hà Nội).

Bà Đinh Thị Yến mở hộ kinh doanh dạy thêm tại tầng 2 của nhà ở, theo hình thức cá nhân 1 cô 1 trò. Số lượng học sinh trong ngày là 5 trẻ, diện tích phòng là 24m2. Bà thắc mắc, liệu mình có phải đăng ký giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy không, hay chỉ cần trang bị bình chữa cháy, nội quy, tiêu lệnh, biển báo?

Về vấn đề này, Bộ Công an cho biết theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì cơ sở nêu trên không thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quy định cơ sở phải đăng ký giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, Bộ Công an nhấn mạnh việc phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025, cơ sở liên quan đến giáo dục thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy gồm: Nhà trẻ; trường mẫu giáo; trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường đại học, trường cao đẳng; trường trung học chuyên nghiệp; trường dạy nghề; trường công nhân kỹ thuật; cơ sở giáo dục khác theo quy định của pháp luật về giáo dục.

Ngoài ra có cơ sở nghiên cứu vũ trụ, trung tâm cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở nghiên cứu chuyên ngành khác có nhà cao từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 300m2 trở lên; nhà đa năng, nhà hỗn hợp có từ 2 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 100m2 trở lên, trừ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.