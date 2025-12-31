Nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ rồi thôi học: Vì sao ồn ào?

Ngày 29/12, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ban hành quyết định về việc cho thôi học và xóa tên nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Nội khoa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy chủ động xin thôi học. Trước đó, thí sinh này đã có đơn xin thôi học gửi nhà trường.

Quyết định cho thôi học đối với nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy của trường xem xét theo nguyện vọng đơn xin thôi học của thí sinh này và xét theo đề nghị của Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của trường.

Quyết định cho thôi học với nghiên cứu sinh Âu Nhật Huy xét trên nguyện vọng từ đơn xin thôi học của thí sinh này (Ảnh: H.H).

Trúng tuyển á khoa tiến sĩ ở tuổi 24

Đầu tháng 10 vừa qua, thí sinh Âu Nhật Huy gây xôn xao dư luận khi có tên trong danh sách trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ở tuổi 24. Thí sinh này đạt 88,8 điểm, xếp thứ hai trong danh sách trúng tuyển.

Âu Nhật Huy trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp ngành Y tại một trường đại học tư thục với kết quả học tập xuất sắc, GPA 3,8/4,0, cùng chứng chỉ TOEIC 940/990.

Ngoài ra, thí sinh này từng tham gia 3 hội thảo khoa học quốc tế, gồm: Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore; Hội nghị Tim mạch tại Chicago (Mỹ) năm 2025; Hội nghị Lồng ngực tại San Francisco (Mỹ), đồng thời đạt giải nhất hội nghị khoa học của khoa Y tại trường.

Thí sinh Âu Nhật Huy tham gia một chương trình học thuật ở nước ngoài (Ảnh: TTU).

Thông tin được chú ý là trong hồ sơ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo khoa học. Tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, tuy nhiên chỉ được tính 10 điểm do đây là mức điểm tối đa theo quy định.

Tuy nhiên, sự quan tâm không chỉ dừng lại ở thành tích “24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ”. Sự ồn ào bùng nổ khi thí sinh Âu Nhật Huy chính là con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - đơn vị nơi thí sinh trúng tuyển.

Sau đó, trên diễn đàn Liêm chính khoa học xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng một số bài báo khoa học của Âu Nhật Huy được công bố trong thời gian ngắn, trong đó thí sinh là tác giả phụ hoặc đồng tác giả cùng mẹ. Từ đó, các vấn đề liên quan đến liêm chính khoa học và tính minh bạch trong tuyển sinh đào tạo tiến sĩ được đặt ra.

Chủ động xin thôi học

Khi sự việc gây xôn xao dư luận, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường.

Về việc PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật, theo nhà trường, người này không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay.

Trong quá trình rà soát hồ sơ, nhà trường xác định một bài báo trong danh sách bài báo dùng để tính điểm dự tuyển nghiên cứu sinh đã bị rút khỏi tạp chí, dẫn đến việc điều chỉnh giảm 0,5 điểm trúng tuyển của Âu Nhật Huy, còn 88,3 điểm. Mức điểm này không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển của thí sinh.

Liên quan đến sự việc, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch quyết định thành lập tổ công tác liêm chính khoa học để tiến hành rà soát trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu.

Giữa tháng 12, Sở GD&ĐT TPHCM có công văn gửi Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025. Theo nhà trường, kết quả rà soát cho thấy đúng quy trình và trường cũng đã có báo cáo gửi Sở.

Tuy nhiên, trước những ồn ào, sau một thời gian trúng tuyển và nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ, thí sinh Âu Nhật Huy đã chủ động nộp đơn xin thôi học và được chấp nhận theo nguyện vọng cá nhân.