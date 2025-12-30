Cho thôi học thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ Âu Nhật Huy

Theo quyết định của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, việc cho thôi học này xét theo nguyện vọng của thí sinh Âu Nhật Huy và xét theo đề nghị của phòng Quản lý đào tạo Sau đại học của nhà trường.

Được biết, trước đó thí sinh Âu Nhật Huy có đơn xin thôi học chương trình đào tạo tiến sĩ tại trường.

Thí sinh Âu Nhật Huy bị cho thôi học chương trình tiến sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: TTU).

Âu Nhật Huy, 24 tuổi, là thí sinh trẻ tuổi nhất trong danh sách trúng tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2025 của trường, với tổng điểm 88,8, cao thứ hai trong danh sách trúng tuyển.

Trong hồ sơ ứng tuyển nghiên cứu sinh, Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo khoa học, với tổng điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu là 11 điểm, tuy nhiên chỉ được tính 10 điểm do đây là mức điểm tối đa theo quy định.

Âu Nhật Huy trúng tuyển đào tạo tiến sĩ kéo theo ồn ào từ đầu tháng 10 đến nay, liên quan đến việc thí sinh này là con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y, Trưởng bộ môn Nội, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Ban đầu, nhà trường khẳng định Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường.

Theo quy định, khi có người thân tham gia tuyển sinh thì cán bộ, giảng viên sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi.

PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay.

Sau đó, điểm trúng tuyển của thí sinh Âu Nhật Huy bị hạ 0,5 điểm, từ 88,8 xuống còn 88,3 điểm, do một bài báo trong số các bài báo dùng để tính điểm dự tuyển đã bị rút khỏi một tạp chí quốc tế.

Trên diễn đàn Liêm chính khoa học, một số ý kiến cũng chỉ ra nhiều bài báo khoa học của Âu Nhật Huy được công bố trong thời gian ngắn, trong đó có nhiều bài thí sinh là tác giả phụ hoặc đồng tác giả cùng mẹ.

Trước khi trúng tuyển đào tạo tiến sĩ, Âu Nhật Huy tốt nghiệp ngành Y sau 6 năm học tại Trường Đại học Tân Tạo với kết quả học tập xuất sắc. Thí sinh này đạt GPA 3,8/4,0 và sở hữu chứng chỉ TOEIC 940/990.