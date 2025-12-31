Lập kỳ tích lịch sử, cậu học trò lớp 11 thay bố… chạm vào giấc mơ

Tại SEA Games 33, Việt Nam ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành huy chương vàng bowling. Người làm nên kỳ tích này là Trần Hoàng Khôi, 16 tuổi, học sinh cấp 3 tại TPHCM.

Cậu học trò Trần Hoàng Khôi giành huy chương vàng lịch sử cho Bowling Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: BTC).

Thí sinh nhỏ tuổi nhất và sự cố “thi lại”

Chiến thắng của Trần Hoàng Khôi tại SEA Games 33 nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Không chỉ là vận động viên nhỏ tuổi nhất tham dự nội dung thi đấu, Khôi còn phải đối đầu với những đối thủ dày dạn kinh nghiệm, trong khi phía sau đó là hàng loạt sự cố không ngờ.

Với cân nặng chỉ 52kg, Khôi tham dự SEA Games 33 trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo. Trước khi lên đường sang Thái Lan và trong suốt thời gian thi đấu, em bị cảm cúm, sốt và đau bụng.

Trong các giải đấu, Hoàng Khôi luôn gây chú ý vì là thí sinh nhỏ tuổi nhất và... nhỏ con nhất (Ảnh: NVCC).

Chưa dừng lại ở đó, Khôi còn gặp sự cố nghiêm trọng tại vòng bán kết khi đối đầu với vận động viên chủ nhà Thái Lan Napat Buspanikokul. Khi Khôi đang dẫn trước với cách biệt lớn và chuẩn bị giành chiến thắng, kết quả trận đấu bất ngờ bị hủy do ban tổ chức thông báo đã xếp nhầm cặp đấu.

Thời điểm ấy, dù vừa mệt mỏi vừa bức xúc, Khôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trao đổi với huấn luyện viên, hít một hơi thật sâu rồi trở lại sân đấu để… “thi lại”.

Khôi tiếp tục giành chiến thắng trước đối thủ Philippines, qua đó tiến vào chung kết gặp lại Napat. Ở trận đấu quyết định, Khôi thi đấu liên tục từ 10 giờ sáng đến gần 16 giờ chiều với cường độ cao. Cuối cùng, chàng trai 16 tuổi đánh bại đối thủ Thái Lan với tỉ số 235-210, mang về huy chương vàng bowling đầu tiên trong lịch sử SEA Games cho Việt Nam.

Hoàng Khôi là học sinh lớp 11 tại TPHCM (Ảnh: Ngọc Diệp).

Lúc biết mình đã chiến thắng, giành huy chương vàng lịch sử cũng là lúc Khôi rơi vào trạng thái kiệt sức. “Khoảnh khắc đó, em như thở phào vì mình đã thi đấu xong, chứ không phải là sự bùng nổ của cảm giác chiến thắng”, Khôi chia sẻ.

Từ khủng hoảng tâm lý đến bước ngoặt năm 2025

Chiến thắng tại SEA Games 33 không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà còn giúp Khôi vực dậy tinh thần, tiếp tục theo đuổi môn bowling - con đường mà em từng có lúc muốn từ bỏ.

Từ nhỏ, Khôi tập luyện tại học viện đá bóng. Tuy nhiên, từ khi học lớp 6, em được bố - cũng là một vận động viên bowling - định hướng theo bộ môn này. Thời gian đầu, Khôi vẫn lén “trốn” ra sân bóng, nhưng dần dần em chấp nhận thực tế rằng thể hình của mình không phù hợp với bóng đá.

Hoàng Khôi từng có giai đoạn muốn bỏ cuộc trên con đường theo đuổi môn bowling (Ảnh: NVCC).

Ngược lại, bowling lại mở ra một thách thức hoàn toàn khác. Qua thời gian luyện tập, Khôi bắt đầu hiểu về đường lăn của trái bowling, các yếu tố kỹ thuật như thả bóng, kiểm soát hướng đi, tốc độ và chuyển động của bóng...

Năm 13 tuổi, Khôi gia nhập đội tuyển U18, thường xuyên thi đấu với các đối thủ lớn tuổi hơn và tham dự nhiều giải trẻ châu Á. Giai đoạn 2022–2023, em đạt nhiều thành tích trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, Khôi rơi vào khủng hoảng tâm lý khi liên tiếp không đạt kết quả như kỳ vọng.

Khôi nhớ lại, có lúc đã chán nản đến mức nghĩ đến việc dừng lại. Với tâm thế “thi đấu một lần cuối trước khi tạm biệt”, Khôi bước vào Giải vô địch Bowling các Câu lạc bộ Quốc gia 2025 và bất ngờ liên tục đạt kết quả tốt.

Từ đó, cậu học trò hiểu hơn sự khắc nghiệt của con đường mình đang theo đuổi: tâm trạng của vận động viên phụ thuộc rất lớn vào thành tích và huy chương, không có chỗ cho khái niệm “thi đấu cho vui”.

Thành tích - thất bại, cậu học trò hiểu dần về sự khắc nghiệt của con đường mình đang theo đuổi (Ảnh: Ngọc Diệp).

Đằng sau những tấm huy chương là lịch tập luyện dày đặc. Ngoài giờ học trên trường, Khôi phải luyện tập 3-4 tiếng mỗi ngày. Có những giai đoạn Khôi vừa thi học kỳ, vừa đi thi đấu; thậm chí phải xin lùi lịch kiểm tra vì trùng với lịch thi đấu.

“Con đã thực hiện giấc mơ mà bố không làm được”

Hành trình bowling của Trần Hoàng Khôi luôn gắn liền với sự đồng hành của bố - anh Trần Anh Tuấn, một vận động viên bowling từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia và cũng là người trực tiếp huấn luyện Khôi.

Anh Trần Anh Tuấn, bố và cũng là người thầy bowling của Khôi (Ảnh: NVCC).

Anh Tuấn từng tham dự nhiều giải đấu lớn như SEA Games 30 tại Philippines, ASIAD 2018 tại Indonesia cùng nhiều giải quốc tế khác. Tuy nhiên, giành huy chương tại SEA Games vẫn là ước mơ dang dở, bởi anh hiểu rõ khoảng cách trình độ bowling giữa Việt Nam và các nước trong khu vực còn rất lớn.

Nhờ từng được huấn luyện bởi các chuyên gia nước ngoài và tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, anh Tuấn có nền tảng vững chắc để truyền đạt lại cho con.

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng Khôi, anh Tuấn cho biết: “Chỉ làm bố đã khó, vừa làm bố vừa làm thầy thì áp lực không phải gấp đôi mà nhân lên nhiều lần”.

Vừa là bố vừa làm thầy, anh Trần Anh Tuấn phải cân bằng được áp lực giữa chuyên môn và tâm lý cho con (Ảnh: NVCC).

Nếu ở vai trò huấn luyện viên, trách nhiệm lớn nhất nằm ở hướng dẫn kỹ thuật, thì với tư cách người cha, mọi việc không kết thúc sau mỗi buổi tập hay mỗi giải đấu. Anh còn phải giải thích, định hướng tư duy dài hạn, giúp con hiểu rõ con đường mình đang đi.

Thách thức lớn nhất là ổn định tâm lý cho vận động viên trẻ, mà vận động viên ấy lại chính là con mình. Ở tuổi thiếu niên, cảm xúc dễ chi phối hành vi, có thể dẫn đến phản ứng tiêu cực trong thi đấu.

Từ chính trải nghiệm của bản thân, anh Tuấn luôn chia sẻ với con về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, giúp con chuẩn bị tinh thần, hiểu rõ hệ quả trong từng quyết định để tự rút kinh nghiệm.

Bên cạnh việc giúp con quản lý cảm xúc, điều khó hơn với anh khi vừa làm bố vừa là thầy chính là phải kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Mỗi khi hai cha con căng thẳng, người mẹ trở thành “cầu nối” giúp cân bằng mối quan hệ. Chị thường nói với chồng: “Ngoài giờ học như bạn bè, con đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để luyện tập hàng giờ mỗi ngày”. Lúc đó, anh lặng xuống, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu hơn.

Với anh Tuấn, con đã thay mình thực hiện giấc mơ chạm vào huy chương vàng SEA Games (Ảnh: Ngọc Diệp).

Khoảnh khắc Khôi giành huy chương vàng tại SEA Games 33, vợ chồng anh Tuấn theo dõi qua màn hình tivi. Họ ôm chầm lấy nhau và… khóc. Khóc không chỉ vì hạnh phúc, vì xúc động, mà còn là lúc người bố - người thầy dám thừa nhận: “Con đã thực hiện giấc mơ mà bố không làm được”.

Sau SEA Games 33, Trần Hoàng Khôi đặt mục tiêu chinh phục giải vô địch châu Á, xa hơn là giải vô địch thế giới. Đồng thời, em cũng dự định tìm kiếm học bổng du học tại các trường thể thao quốc tế, hướng tới sự nghiệp lâu dài với bowling cả ở vai trò vận động viên lẫn huấn luyện viên trong tương lai.