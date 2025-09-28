Hơn 1 triệu học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi

Trưa 28/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, cho biết, đây là chỉ đạo khẩn nhằm ứng phó kịp thời với bão Bualoi (bão số 10), dự báo có phạm vi ảnh hưởng rộng, sức gió mạnh và diễn biến phức tạp.

“Ngày 29/9 (thứ hai), toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học. Các trường phải thông báo sớm để phụ huynh, học sinh nắm rõ, đồng thời khẩn trương rà soát, triển khai các phương án phòng chống bão”, ông Hoàn nói.

Lãnh đạo xã Đại Đồng kiểm tra tại Trường THCS Thanh Ngọc (Ảnh: Tưởng Đăng).

Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có gần 950.000 học sinh các cấp.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các trường, nhất là những cơ sở nằm ven sông, suối, vùng ven biển hoặc khu vực nguy cơ sạt lở phải thực hiện biện pháp chằng chống phòng học, di chuyển trang thiết bị, đồ dùng học tập đến nơi an toàn. Các trường tại vùng có thủy triều dâng cần phối hợp với chính quyền địa phương để ứng phó kịp thời.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, tùy tình hình thực tế, các trường tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau bão nếu điều kiện cơ sở vật chất hoặc việc đi lại chưa đảm bảo. Ban giám hiệu các trường được yêu cầu trực 24/24h, báo cáo diễn biến và xử lý tình huống khẩn cấp.

Tại Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh này cũng đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn cho 433.000 học sinh, học viên nghỉ học ngày 29/9.

Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát khuôn viên, chủ động sơ tán học sinh, giáo viên nếu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Sau bão, các đơn vị phải dọn dẹp vệ sinh, khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh trở lại trường.

Lực lượng quân đội hỗ trợ trường học di dời tài sản (Ảnh: Xuân Diện).

Ngành giáo dục Quảng Trị yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình bão, mưa lũ và kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại để được chỉ đạo xử lý.

Trước đó, ngày 27/9, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường đề nghị xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Các địa phương tại Thanh Hóa thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Giáo viên trường học tại Quảng Trị triển khai công tác ứng phó với bão (Ảnh: Nhật Anh).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.

Tại Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình bão và mưa lũ trên địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, nhằm hạn chế thiệt hại và không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các nhà trường.