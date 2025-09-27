Nhiều tỉnh lên phương án cho học sinh nghỉ học tránh bão Bualoi

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh về công tác ứng phó với bão Bualoi (bão số 10).

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ hai) để đảm bảo an toàn.

Từ ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND các xã, phường và Sở GD&ĐT để có quyết định cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Trường THCS Sơn Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hôm 5/9 tổ chức lễ khai giảng khi chưa kịp khắc phục xong hậu quả của bão Kajiki (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các cơ sở giáo dục cần rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đề nghị các cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân đến tránh trú bão; khẩn trương khắc phục các thiệt hại và dọn dẹp vệ sinh trường, lớp học ngay sau khi mưa bão đi qua.

Cùng ngày, tại Hà Tĩnh, trước diễn biến nhanh của bão số 10, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình bão và mưa lũ trên địa bàn để quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Sở GD&ĐT triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, nhằm hạn chế thiệt hại và không để ảnh hưởng đến việc dạy và học của các nhà trường.

Trước đó, trong cuộc họp về phòng chống bão Bualoi, diễn ra chiều 26/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, đề nghị các địa phương nghiên cứu cho học sinh nghỉ học vào sáng thứ hai (29/9) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi bão đổ bộ.