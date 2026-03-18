Đại học Quốc gia TPHCM “thay da đổi thịt”, từng bước thành đô thị đại học

Sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, dự án Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, với diện mạo đô thị ngày càng hiện đại và đồng bộ. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện toàn bộ khu đô thị.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Bình Dương, khu đô thị ĐHQG TPHCM đã thay đổi đáng kể. Những dãy nhà tạm bợ dần được thay thế bằng các tuyến đường khang trang, uốn lượn dưới hàng cây xanh mát, tạo nên một không gian học thuật hiện đại.

Phường Đông Hòa, một trong những địa phương đóng góp lớn vào sự chuyển mình này, đã nhiều lần được lãnh đạo TPHCM ghi nhận và biểu dương về công tác giải phóng mặt bằng.

Một trong những điểm nhấn là tuyến đường Isaac Newton với 4 làn xe, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuyến đường này sẽ kết nối Nhà Văn hóa Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Thể dục Thể thao và Trường Đại học Nông Lâm, tạo thành trục giao thông huyết mạch. Để thi công tuyến đường này, UBND phường Đông Hòa đã tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, khu đô thị ĐHQG TPHCM cũng chú trọng phát triển mảng xanh, nâng cấp vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hình thành các làn đường dành riêng cho xe đạp, hướng tới một môi trường sống và học tập bền vững.

Ban Quản lý dự án ĐHQG TPHCM hiện đang triển khai thi công tuyến Đại lộ Đại học, kết nối từ ngã ba 621 vào khu đô thị. Tuyến đường này trong tương lai sẽ liên thông với nút giao cổng chính, trở thành cửa ngõ quan trọng của toàn khu.

Không chỉ hạ tầng giao thông, các trường thành viên cũng được đầu tư nâng cấp. Trường Đại học Quốc tế đang xây dựng thêm nhiều tòa nhà, mở rộng không gian học tập và nghiên cứu, với các tuyến đường bao quanh khang trang, rợp bóng cây xanh.

Tuy nhiên, dự án ĐHQG TPHCM vẫn đối mặt với khó khăn trong công tác thu hồi mặt bằng. Đến nay, tổng diện tích đã thu hồi đạt 587,88/643,7ha (tương đương 91,33%). Trong đó, phường Đông Hòa đạt 494,4/522ha, còn khu vực Linh Xuân đạt 93,48/121,7ha.

Theo lãnh đạo phường Linh Xuân, khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất thuộc khu phố 6, phường Linh Trung cũ, với hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng. Đây là vị trí tiếp giáp với xa lộ Hà Nội và nhà ga ĐHQG thuộc tuyến Metro số 1.

Khu vực này chủ yếu là các dãy nhà trọ sinh viên giá rẻ và các hàng quán phục vụ sinh viên. Hiện, các thủ tục xác minh nguồn gốc đất, áp giá đền bù đã cơ bản hoàn tất, địa phương đang chờ bổ sung nguồn vốn để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

ĐHQG TPHCM được thành lập năm 1995, hiện có 8 trường đại học thành viên, một Viện Môi trường và Tài nguyên, một phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long và nhiều đơn vị trực thuộc khác. Khu đô thị ĐHQG TPHCM không chỉ là nơi học tập và nghiên cứu mà còn có 2 khu ký túc xá với hàng chục ngàn sinh viên đang sinh sống.