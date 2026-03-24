Nhiều đại học, cao đẳng nghỉ 9 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến (Ảnh: Thảo Vân).

Trong bối cảnh 2 kỳ nghỉ lớn là Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4-1/5 sát nhau, bên cạnh lịch nghỉ chung theo quy định, không ít trường đại học, cao đẳng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, hoán đổi lịch học hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để sinh viên được nghỉ lễ kéo dài, thậm chí lên tới 9 ngày liên tiếp.

Theo lịch nghỉ chung, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, giáo viên, giảng viên được nghỉ bù vào thứ hai (27/4).

Nếu tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25/4, đến hết thứ hai, ngày 27/4.

Ngay sau đó 2 ngày, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những đơn vị không tổ chức dạy thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Thực tế, một số trường như Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Gia Định, Ngoại thương, Thương Mại đã lựa chọn giải pháp dạy bù hoặc tổ chức học trực tuyến vào các ngày xen kẽ. Nhờ đó, sinh viên và giảng viên có thể nghỉ liền mạch từ dịp Giỗ Tổ đến hết lễ 1/5, tổng thời gian khoảng 9 ngày.

Theo đại diện trường, cách làm này không chỉ giúp người học, đặc biệt là sinh viên ở xa, thuận tiện trong việc di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực đi lại trong các đợt cao điểm. Đồng thời, nhà trường vẫn đảm bảo tiến độ đào tạo do có tuần dự phòng.

Một số khác như Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Công nghệ Đông Á nghỉ theo lịch cơ bản của Bộ luật Lao động.

Dưới đây là bảng tổng hợp lịch nghỉ lễ dành cho sinh viên của các trường: