Hai nhóm học sinh không được giải quyết tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ở TPHCM

Cụ thể, theo quy định tuyển sinh của thành phố, các trường hợp học sinh học trước tuổi và học sinh không có thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục TPHCM sẽ không được xem xét giải quyết.

Thành phố yêu cầu đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các cấp học được rà soát và khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Trong đó, đối với tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10, học sinh bắt buộc phải có dữ liệu tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn (hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố).

Về đối tượng và thứ tự ưu tiên trong tuyển sinh, TPHCM chia thành hai nhóm.

Nhóm ưu tiên 1 gồm trẻ em có nơi ở hiện tại trên địa bàn, đúng độ tuổi quy định đối với lớp 1; hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú trên địa bàn đối với lớp 6.

Nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường từng tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong những năm học trước.

Nhóm đối tượng 2 là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm ưu tiên 1.

Thứ tự ưu tiên xét tuyển được xác định dựa trên nhiều tiêu chí, gồm: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc khu vực giáp ranh; học sinh có anh, chị ruột đang học tại trường trên địa bàn; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hoặc khu kinh tế trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; hoặc học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Các tiêu chí ưu tiên này sẽ được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp tại địa phương xem xét dựa trên chỉ tiêu còn lại, đồng thời được niêm yết và công khai trong kế hoạch tuyển sinh của từng địa phương nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tạo thuận lợi cho học sinh.

Về nguyên tắc tuyển sinh, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Trong đó, ưu tiên giải quyết chỗ học cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và trẻ em mồ côi.

Thành phố cũng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phổ cập giáo dục ở các cấp, bao gồm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, định hướng để học sinh đăng ký nguyện vọng thi tuyển vào lớp 10 phù hợp với năng lực, ưu tiên chọn trường gần nơi cư trú nhằm thuận lợi cho việc học tập và góp phần giảm áp lực giao thông đô thị.

Đặc biệt, quy định tuyển sinh nêu rõ việc nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp hoặc thu các khoản ngoài quy định trong quá trình tuyển sinh.