Học phí đại học tăng vọt, có ngành cao gần gấp đôi

Học phí đại học nối nhau tăng

Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí năm 2026 dự kiến 47-81 triệu đồng/năm. Trong đó, ngành Y khoa và Răng hàm mặt có mức cao nhất, khoảng 81 triệu đồng/năm, tăng gần 26 triệu đồng so với năm học trước, tương đương mức tăng khoảng 47%.

Các ngành Dược học và Y học cổ truyền có học phí khoảng 68 triệu đồng/năm, trong khi các ngành còn lại khoảng 47 triệu đồng/năm, với mức tăng dao động 12-23% so với trước.

Đây được xem là mức tăng cao nhất của trường trong nhiều năm qua.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), học phí dự kiến tăng khoảng 10% so với năm trước. Cụ thể, học phí chương trình chuẩn dao động 32,6-40,5 triệu đồng/năm.

Nhiều ngành thuộc nhóm máy tính, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch… có mức phổ biến khoảng 40,5 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình tiên tiến hoặc chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí cao hơn, dao động 49-70 triệu đồng/năm, trong đó chương trình tiên tiến ngành Khoa học máy tính dự kiến khoảng 70 triệu đồng/năm.

Theo đề án tuyển sinh 2026, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng điều chỉnh học phí tăng 5-10% so với năm học 2025-2026. Các chương trình tiêu chuẩn, tài năng và kỹ sư chất lượng cao có mức khoảng 31,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 1,5 triệu đồng so với khóa trước.

Chương trình định hướng Nhật Bản tăng từ 60 lên 63 triệu đồng/năm, trong khi chương trình tiên tiến dạy và học bằng tiếng Anh tăng khoảng 8 triệu đồng, lên 88 triệu đồng/năm (tương đương mức tăng khoảng 10%).

Mức học phí cao nhất tại trường thuộc chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS), khoảng 268 triệu đồng/năm.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), học phí cũng được điều chỉnh so với năm trước. Cụ thể, học phí khóa tuyển sinh 2025 khoảng 31,5 triệu đồng/năm đối với chương trình tiếng Việt và khoảng 65 triệu đồng/năm đối với chương trình tiếng Anh.

Dự kiến học phí của Trường Đại học Công thương TPHCM dành cho khóa tuyển sinh 2026-2030 dao động trong khoảng từ 140 triệu đến 170 triệu đồng cho toàn khóa học, tùy theo ngành đào tạo và chương trình học, áp dụng cho cả hệ cử nhân và hệ kỹ sư. Mức điều chỉnh trên tăng tối đa khoảng 10% so với năm trước.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho biết việc điều chỉnh học phí không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được xây dựng, cân nhắc kỹ lưỡng trên tinh thần minh bạch và đảm bảo quyền lợi người học.

Theo ông Sơn, việc tăng học phí nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, cải thiện cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành cũng như các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn mới.

Ông cũng nhấn mạnh, học phí không chỉ là chi phí cho việc học mà còn là khoản đầu tư vào môi trường đào tạo, cơ hội trải nghiệm thực tiễn và năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ở khối ngoài công lập, từ năm học 2026-2027, Trường Đại học Công nghệ miền Đông áp dụng mức học phí mới.

Các ngành kinh tế và ngôn ngữ có mức thấp nhất khoảng 800.000 đồng/tín chỉ, nhóm kỹ thuật - công nghệ khoảng 870.000 đồng/tín chỉ, dược học khoảng 1,16 triệu đồng/tín chỉ và y khoa dự kiến 4,8 triệu đồng/tín chỉ. Trước đó, mức thấp nhất của trường là 680.000 đồng/tín chỉ, còn y khoa cao nhất 2,6 triệu đồng/tín chỉ.

Phần lớn các ngành của trường có 124 tín chỉ/toàn khóa; riêng Công nghệ thông tin và Thiết kế đồ họa là 130 tín chỉ, còn các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Bác sĩ thú y, Dược học và Y khoa là 150 tín chỉ.

Theo đó, học phí các ngành thấp nhất tăng từ khoảng 84,3 triệu đồng/toàn khóa (khoảng 21 triệu đồng/năm) lên khoảng 99,2 triệu đồng/toàn khóa (khoảng 24,8 triệu đồng/năm).

Ngành Y khoa có mức tăng mạnh nhất, từ khoảng 390 triệu đồng/toàn khóa (65 triệu đồng/năm) lên khoảng 720 triệu đồng/toàn khóa (120 triệu đồng/năm), gần gấp đôi so với năm học trước.

Lãnh đạo một trường đại học ở TPHCM chia sẻ, mức học phí tăng xuất phát từ chi phí vận hành và đào tạo tăng. Đặc biệt là nhu cầu đầu tư vào cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ và chất lượng giảng dạy ngày càng cao.

Bên cạnh đó, nhiều trường cũng hướng đến các chuẩn kiểm định quốc tế, mở rộng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và tăng cường hoạt động thực hành cho sinh viên. Điều này kéo theo chi phí đào tạo tăng lên.

Nhiều trường cam kết giữ nguyên học phí toàn khoá

Theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, sinh viên trúng tuyển khóa 2026 được cam kết không thay đổi học phí trong suốt toàn khóa học.

Học phí được thu vào đầu mỗi học kỳ và tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký. Mỗi năm học gồm 4 học kỳ, với mức học phí bình quân 20-22 triệu đồng/học kỳ, tương đương khoảng 80-88 triệu đồng/năm.

Mức học phí này đã bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh, tương đương khoảng 60 triệu đồng, nhằm bảo đảm sinh viên có nền tảng tiếng Anh trước khi học các môn chuyên ngành.

Sinh viên có chứng chỉ IELTS đầu vào sẽ được miễn học phí một số cấp độ tiếng Anh. Cụ thể, IELTS từ 5.0 được miễn 3 cấp độ (khoảng 25,2 triệu đồng); từ 5.5 được miễn 4 cấp độ (khoảng 33,6 triệu đồng); và từ 7.0 trở lên được miễn toàn bộ 6 cấp độ (tương đương khoảng 50,4 triệu đồng.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM cũng cho biết sẽ không tăng học phí trong toàn khóa học đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026 nhằm giúp sinh viên ổn định tài chính và yên tâm học tập. Tại trường, mỗi năm có 4 học kỳ, học phí được thu theo học kỳ và tính dựa trên số tín chỉ sinh viên đăng ký.

Trong khi đó, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM duy trì mức học phí ổn định 3 năm liên tiếp đối với sinh viên trúng tuyển năm 2025.

Trong 3 năm đầu, học phí của trường dao động từ 450.000 đến 1,5 triệu đồng/tín chỉ, tùy theo chương trình đào tạo.