Khi nào thí sinh sẽ biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026?

Theo kế hoạch do Bộ GD&ĐT ban hành, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày chính là 11-12/6. Ngày 10/6 dành cho làm thủ tục dự thi và 13/6 là ngày thi dự phòng. So với năm 2025, lịch này sớm hơn 15 ngày.

Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7, sớm hơn 16 ngày so với năm ngoái. Ngay sau đó, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7.

Về lịch thi cụ thể, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn đầu tiên trong buổi sáng ngày 11/6 với thời gian 2 tiếng. Chiều 11/6, thí sinh thi Toán trong 90 phút. Môn tự chọn thi trong 50 phút, sáng 12/6.

Từ giữa tháng 4, thí sinh cần lưu ý thời gian đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống. Học sinh lớp 12 sẽ được cấp tài khoản trước 17h ngày 15/4. Thời gian đăng ký kéo dài từ ngày 17/4 đến hết 21/4.

Đây là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi thí sinh sẽ thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn tính điểm đã học ở bậc THPT.

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ, song không được tính sang điểm 10 để xét tốt nghiệp.