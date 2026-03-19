Những điểm mới nhất của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tăng chất lượng đề thi

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, cấu trúc và nội dung bài thi năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực học đại học của thí sinh, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút và được tổ chức thi trên giấy.

Cấu trúc đề gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ có 60 câu (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), phần toán học 30 câu và phần tư duy khoa học 30 câu.

Ở phần tư duy khoa học, các câu hỏi được thiết kế theo hướng cung cấp dữ kiện, số liệu, mô tả thí nghiệm và kết quả thực nghiệm, qua đó yêu cầu thí sinh phân tích, suy luận và dự đoán. Cách xây dựng này nhằm đánh giá khả năng hiểu và vận dụng kiến thức thay vì chỉ kiểm tra ghi nhớ.

Đáng chú ý, Đại học Quốc gia TPHCM thông tin sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi, cải thiện nội dung đề thi và tăng cường mức độ tương tác nhằm đánh giá sát hơn năng lực thực tế của thí sinh.

Chấp nhận VNeID

Một điểm mới đáng chú ý là kỳ thi năm 2026 cũng là lần đầu tiên Đại học Quốc gia TPHCM cho phép thí sinh sử dụng căn cước công dân điện tử trên ứng dụng VNeID trong trường hợp quên hoặc mất giấy tờ tùy thân.

Theo quy định, khi vào phòng thi, thí sinh vẫn phải xuất trình giấy báo dự thi và bản chính giấy tờ tùy thân hợp lệ như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Nếu không mang theo giấy tờ, thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng của điểm thi trước giờ tập trung ít nhất 30 phút để được xem xét. Trường hợp đến sau 7h45 sẽ không được giải quyết và không được dự thi.

Tại phòng hội đồng, thí sinh cần xuất trình giấy báo dự thi và thông tin căn cước công dân điện tử trên ứng dụng VNeID, bảo đảm trùng khớp với dữ liệu đã đăng ký. Đồng thời, thí sinh phải điền và ký giấy cam đoan theo mẫu của hội đồng thi, sau đó mang vào phòng thi để trình cán bộ coi thi trước khi làm bài.

Sau kỳ thi, trong vòng 7 ngày, thí sinh phải bổ sung hồ sơ theo quy định, gồm giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân hoặc bản sao y chứng thực căn cước công dân/hộ chiếu (được chứng thực không quá 7 ngày kể từ ngày thi) gửi về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng của Đại học Quốc gia TPHCM để hoàn tất thủ tục và được cấp kết quả.

Kết thúc kỳ thi sớm hơn

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức thành hai đợt.

Đợt 1 diễn ra vào sáng chủ nhật, ngày 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố, gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Kết quả dự kiến công bố ngày 17/4.

Đợt 2 được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang, với kết quả dự kiến công bố ngày 6/6.

So với các năm trước, đợt 2 được tổ chức sớm hơn, kéo theo toàn bộ kỳ thi kết thúc sớm hơn. Theo ban tổ chức, việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với kế hoạch năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn 15 ngày so với năm 2025.