Dự án "Nuôi em Nghệ An" chưa thanh toán tiền ăn, nhà trường họp khẩn

Hơn một tháng nay, bà Hoàng Thị Lan, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Sơn (xã Nhôn Mai, Nghệ An), như "ngồi trên đống lửa" khi tiền ăn tạm ứng cho các học sinh không được phía dự án "Nuôi em Nghệ An" thanh toán. Dự án Nuôi em Nghệ An là dự án độc lập, không chung hệ thống với dự án Nuôi em Hoàng Hoa Trung sáng lập.

Nữ Phó hiệu trưởng nhiều lần liên hệ với bà Đỗ Thị Nga, quản lý dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, sau đó số điện thoại của bà Nga trong trạng thái “thuê bao không liên lạc được”.

Theo bà Lan, dự án "Nuôi em Nghệ An" triển khai tại trường từ năm học 2023-2024. Có 61 em được dự án hỗ trợ với mức 7.000 đồng/bữa ăn, chi phí bữa ăn bán trú còn lại do phụ huynh đóng góp.

Bữa ăn bán trú của các cháu Trường Mầm non Mai Sơn (Ảnh: Hoàng Lan).

Đến năm học 2024-2025, có 69 cháu được hỗ trợ tiền ăn, mức hỗ trợ 8.000 đồng/bữa ăn. Các khoản hỗ trợ này phía dự án đã thanh toán đầy đủ khi nhà trường gửi chứng từ liên quan.

Sang năm học 2025-2026, dự án triển khai hỗ trợ bắt đầu từ 6/10, với 144 em được hỗ trợ mức 8.000 đồng/cháu/bữa ăn. Trong tuần đầu kể từ khi triển khai, phía dự án hỗ trợ ăn bán trú cho các cháu từ thứ 2 đến thứ 5, các tuần tiếp theo hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 6.

Từ ngày 17/11, đại diện dự án thông báo với trường tăng mức hỗ trợ lên 10.000 đồng/cháu/bữa ăn.

“Mỗi lần dự án thông báo thay đổi về số bữa ăn hỗ trợ hay mức hỗ trợ, chúng tôi đều phải thông báo lại với phụ huynh để điều chỉnh phần đóng góp của bố mẹ, đảm bảo bữa ăn cho các cháu”, bà Lan thông tin.

Theo số liệu kế toán thông báo, tháng 10, kinh phí tiền ăn dự án hỗ trợ đối với 144 cháu là hơn 19,5 triệu đồng. Nhà trường đã gửi chứng từ nhưng chưa được phía dự án "Nuôi em Nghệ An" thanh toán.

Tuy nhiên, phía dự án thông báo tiếp tục hỗ trợ suất ăn bán trú cho các cháu tại trường theo cam kết từ trước nên bà Lan yên tâm tổ chức tiếp bữa trưa bán trú.

Trường Mầm non Mai Sơn thuộc khu vực xã biên giới, học sinh phần lớn là người dân tộc thiểu số (Ảnh: Hoàng Lan).

“Tôi đang yêu cầu kế toán tổng hợp chi tiết số tiền ăn tháng 11 các cháu được thụ hưởng từ dự án. Vì phía họ không thông báo ngừng hỗ trợ nên chúng tôi đã tiếp tục triển khai trong tháng 12, thế nhưng giờ tôi không liên lạc được với bà Nga, liên hệ với người phụ trách trực tiếp họ cũng không đưa ra câu trả lời rõ ràng”, bà Lan chia sẻ.

Nữ Phó hiệu trưởng hết sức lo lắng trước dư luận về sự thiếu minh bạch của dự án "Nuôi em Nghệ An" trong những ngày gần đây, cũng như số phận của hơn 50 triệu đồng đã tạm ứng chi kinh phí tổ chức bữa ăn cho các cháu chưa được dự án thanh toán.

Bà Lan cũng cho biết, trước đây theo yêu cầu của bà Nga, kinh phí thanh toán bữa ăn bán trú cho các cháu được chuyển qua tài khoản cá nhân của lãnh đạo nhà trường. Sau nhiều lần bà Lan đề nghị chuyển qua thanh toán vào tài khoản của nhà trường, mới đây, phía dự án mới chấp thuận.

Bà cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe thông tin dự án còn vận động nhà tài trợ kinh phí 50.000 đồng mua khay, thìa, đũa phục vụ bữa ăn bán trú cho các cháu.

“Từ khi dự án triển khai tại trường, chúng tôi chỉ được thanh toán tiền ăn, chưa từng được hỗ trợ khay, thìa, đũa”, nữ Phó hiệu trưởng thông tin.

Sáng 9/12, nhà trường họp khẩn với phụ huynh để thống nhất phương án, đảm bảo tổ chức bữa ăn cho các cháu. Lãnh đạo nhà trường cũng đã có báo cáo gửi UBND xã liên quan đến việc dự án "Nuôi em Nghệ An" chậm thanh toán hỗ trợ.