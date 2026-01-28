Giảm 50% điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học: Tối đa 1,5

Thí sinh lớp 10 nghiên cứu thông tin tuyển sinh của trường đại học (Ảnh: UFM).

Nội dung trên thuộc dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý từ nay đến ngày 6/2.

Bộ GD&ĐT dự kiến tổng điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển.

Đáng chú ý, điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 1,5 điểm theo thang điểm 30.

Như vậy thí sinh có IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, thay vì tối đa 3 điểm như năm trước. Việc này nhằm khắc phục bất cập trong cộng điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ diễn ra năm 2025.

Ngoài ra, tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (được áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), cơ sở đào tạo quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo thang điểm 10 để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển thay thế môn ngoại ngữ theo nguyên tắc trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.

Cơ sở đào tạo xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ xây dựng phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Ngoài thay đổi trên, Bộ GD&ĐT cũng có 7 điều chỉnh khác. Trong đó, các trường chỉ được dùng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, ngoài xét tuyển thẳng với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển.