Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh năm 2026

Ba phương thức xét tuyển tương tự năm ngoái gồm: Xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐH) dự kiến tuyển 6.065 sinh viên cho 58 ngành và chương trình.

Trong đó, 8 ngành mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, địa lý học (địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, hóa học (hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Việc nhà trường tuyển sinh thêm nhiều ngành mới, trong đó có Trí tuệ nhân tạo gây bất ngờ.

Với phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp, trường chưa đưa ra điều kiện về học bạ.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

Với thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, trường chia theo ba nhóm. Một là nhóm có điểm rèn luyện và học tập 3 năm THPT ở mức tốt, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện: Học tại các trường thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và TPHCM hoặc trường chuyên, đạt giải ba học sinh giỏi hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/trường đại học trở lên.

Hai diện còn lại áp dụng với các ngành Sư phạm Âm nhạc và Mỹ thuật hay Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao.

Đây là những thí sinh có kết quả học tập ở THPT đạt khá trở lên, đồng thời trong top 5% điểm cao nhất kỳ thi năng khiếu của trường, hoặc có thành tích cao trong lĩnh vực liên quan (tốt nghiệp loại giỏi các trường năng khiếu, nghệ thuật, đoạt giải cuộc thi nghệ thuật hay giải thi đấu thể thao cấp tỉnh trở lên, đạt chuẩn vận động viên cấp 1, kiện tướng).

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực (SPT), thí sinh phải dự thi ít nhất ba môn ở kỳ thi SPT do nhà trường tổ chức để xét điểm theo tổ hợp. Những em này đồng thời có kết quả học tập lớp 12 ở mức tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

Chi tiết phương án tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội TẠI ĐÂY