Thủ tục tuyển sinh vào dự bị đại học năm 2026

Mô hình dự bị đại học ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số (Ảnh minh họa: BTC Lễ tuyên dương 150 đại diện ưu tú của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số).

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh.

Trong quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thủ tục tuyển sinh vào dự bị đại học mới, được sửa đổi cho phù hợp với quy định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp cho nhà trường (cơ sở dự bị đại học) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Đối với các trường dự bị đại học có phần mềm tuyển sinh trực tuyến, thí sinh có thể đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của trường.

Căn cứ Đề án tuyển sinh, chỉ tiêu được phê duyệt (sau khi đã trừ đi số thí sinh dân tộc thiểu số rất ít người diện tuyển thẳng) và số lượng hồ sơ đăng ký, Hội đồng tuyển sinh của trường quyết định phương án điểm trúng tuyển, tiến hành xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, Hiệu trưởng trường dự bị đại học phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và niêm yết công khai tại trụ sở của trường.

Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT cũng quy định bộ hồ sơ cho từng phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT, đối tượng được tuyển thẳng vào dự bị đại học gồm 2 nhóm: Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp trung học phổ thông; thí sinh cử tuyển theo quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Đối tượng xét tuyển vào dự bị đại học cũng ưu tiên là người dân tộc thiểu số tại các đơn vị hành chính cấp xã thuộc khu vực 1 quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học (thường trú từ 18 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh) và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại khu vực này.

Đối với thí sinh là người dân tộc Kinh, thí sinh được xét tuyển phải thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ thường trú tại vùng này.

Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT quy định trường dự bị đại học được tuyển thí sinh dân tộc Kinh không quá 5% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm.

Những người đã một lần trúng tuyển và nhập học dự bị đại học thì không được xét tuyển lần thứ hai. Những người đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học cũng không được xét tuyển.