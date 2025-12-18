Vụ suất ăn bán trú bị tố "chỉ vài viên thịt": Sở GD&ĐT vào cuộc

Hai ngày qua, vụ việc suất ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM) bị tố "chỉ vài viên thịt" đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh suất ăn trưa của Trường THPT Trưng Vương gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết sau khi có phản ánh, Sở đã giao các đơn vị có liên quan kiểm tra việc tổ chức bán trú tại Trường THPT Trưng Vương. Sau khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin tới báo chí.

Liên quan tới an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh cho biết các suất ăn luôn luôn phải bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; bảo vệ sức khỏe học sinh và đội ngũ trong cơ sở giáo dục.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, trả lời báo chí chiều 18/12 (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong năm 2025, Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã ban hành nhiều văn bản tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng hợp lý, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Các nội dung quy định rõ trách nhiệm từng vị trí trong chuỗi tiếp nhận - bảo quản - chế biến - chia suất - phục vụ. Quán triệt các yêu cầu trọng tâm của Sở là không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; tăng cường giám sát bếp ăn tập thể và dịch vụ ăn uống trong trường học.

Lãnh đạo Sở cũng đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện thực đơn bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, phù hợp lứa tuổi, công khai theo tuần/tháng; gắn với tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Ông Minh cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và cơ quan chức năng khi phát sinh sự cố.

Bếp ăn của Trường THPT Trưng Vương (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Các đơn vị cần chú trọng các bước kiểm tra, kiểm thực, lưu mẫu, nhất là phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc thực hiện bữa ăn bán trú. Sở nhiều lần nhấn mạnh phụ huynh được tham gia các khâu giám sát trong việc cung cấp suất ăn.

Song, cơ quan này cũng thừa nhận có một số đơn vị thực hiện chưa tốt, Sở đã quán triệt rằng hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự cố liên quan đến bữa ăn bán trú.

Sắp tới, Sở đã yêu cầu phòng Học sinh, Sinh viên phối hợp với Sở An toàn Vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các đơn vị làm chưa đúng.

Sở sẽ thu thập thông tin nhiều chiều khác nhau, nếu sai thì phải chấn chỉnh, khắc phục, thậm chí là phê bình, kỷ luật.