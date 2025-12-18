Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất học sinh, giáo viên nghỉ Tết Bính Ngọ 11 ngày

Giáo viên ở TPHCM (Ảnh: Trang Thu).

Chiều 18/12, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết đơn vị này vừa có đề xuất gửi UBND Thành phố về lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Theo đề xuất, học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị giáo dục sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 11 ngày (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật).

Thời gian từ thứ năm ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp) đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Tuy nhiên, thời gian nghỉ chính thức sẽ do UBND TPHCM quyết định. Tết Ất Tỵ, học sinh TPHCM nghỉ từ ngày 23/1 đến hết 2/2/2025, tổng 11 ngày.

Dù lịch nghỉ chỉ 11 ngày, song, phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể kéo dài thời gian nghỉ theo kế hoạch của gia đình. Theo quy định hiện hành, trong năm học, học sinh có quyền nghỉ không quá 45 ngày, vì thế, phụ huynh có thể linh động tùy điều kiện thực tế để sắp xếp lịch trình phù hợp.